Экс-мэр Махачкалы признал вину в превышении полномочий

В Махачкале во время судебного процесса бывший мэр столицы Дагестана Муса Мусаев признал свою вину в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в результате его действий бюджету города был причинен ущерб в размере 48 миллионов рублей.

Как сообщил "РГ" представитель Советского районного суда Махачкалы, в ходе слушаний подсудимый признал себя виновным и добавил, что не будет перекладывать ответственность на других лиц. Ранее экс-чиновник обратился в суд с ходатайством о рассмотрении его дела в особом порядке, однако решения по его ходатайству пока не принято, и дело рассматривается в обычном производстве.

По данным Следственного комитета РФ, в марте 2016 года экс-градоначальник незаконно подписал постановление о выделении трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. При этом участок был передан в собственность за 1,1 миллиона рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла около 50 миллионов рублей. В результате ущерб составил около 48 миллионов рублей.

В январе 2017 года экс-мэр Махачкалы был задержан. Арест чиновника совпал с приездом в Дагестан спецгруппы из работников прокуратуры, которые изучают ситуации с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков. Для объективного расследования делом чиновника занимались сотрудники Главного следственного управления по СКФО.