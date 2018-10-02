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02.10.2018 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэр Махачкалы признал вину в превышении полномочий

Текст: Николай Грищенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В Махачкале во время судебного процесса бывший мэр столицы Дагестана Муса Мусаев признал свою вину в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в результате его действий бюджету города был причинен ущерб в размере 48 миллионов рублей.

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Как сообщил "РГ" представитель Советского районного суда Махачкалы, в ходе слушаний подсудимый признал себя виновным и добавил, что не будет перекладывать ответственность на других лиц. Ранее экс-чиновник обратился в суд с ходатайством о рассмотрении его дела в особом порядке, однако решения по его ходатайству пока не принято, и дело рассматривается в обычном производстве.

По данным Следственного комитета РФ, в марте 2016 года экс-градоначальник незаконно подписал постановление о выделении трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. При этом участок был передан в собственность за 1,1 миллиона рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла около 50 миллионов рублей. В результате ущерб составил около 48 миллионов рублей.

В январе 2017 года экс-мэр Махачкалы был задержан. Арест чиновника совпал с приездом в Дагестан спецгруппы из работников прокуратуры, которые изучают ситуации с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков. Для объективного расследования делом чиновника занимались сотрудники Главного следственного управления по СКФО.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала Мэрские хроники
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