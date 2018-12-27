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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ряд регионов выдвинул Александра Дюкова на пост президента РФС

Текст: Данила Жиляев
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Ряд футбольных федераций регионов России определился с кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Они выдвинули на эту должность председателя совета директоров петербургского "Зенита" Александра Дюкова.

Фото: Александр Нестеров/РИА Новости
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19 декабря состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было объявлено, что должность главы организации покидает Виталий Мутко. Уже тогда СМИ назвали Дюкова наиболее вероятным преемником Виталия Леонтьевича.

Однако вопрос остается открытым до 22 февраля - именно в этот день состоятся выборы нового президента РФС. До этого времени исполняющим обязанности руководителя организации будет член исполкома РФС, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Что касается регионов, поддержавших Дюкова, на данный момент их насчитывается пять. Как сообщает "Спорт-Экспресс", эту кандидатуру выдвинули Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Томск и Пермь.

Кандидат на пост президента РФС должен подать заявку не позднее 13 января. Кроме того, согласно регламенту, он должен получить поддержку как минимум пяти членов исполкома.

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