Новости

ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже 14:05
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года 14:00
Жена Марата Башарова опровергла сообщения о том, что муж ее избил 13:55
В Подмосковье обнаружена крупнейшая нарколаборатория 13:54
На Урале с грузового состава сняли путешественника из Воронежа 13:50
В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель 13:46
В Волгоградской области отчим убил семилетнего пасынка 13:43
Ряд регионов выдвинул Александра Дюкова на пост президента РФС 13:41
Названа предварительная причина пожара на шахте в Соликамске 13:30
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 13:29
В Башкирии четыре фуры столкнулись на трассе М7 13:24
Жителя Перми заподозрили в убийстве супруги 13:20
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками 13:12
В Черногории начались открытые гонения на Сербскую Православную Церковь 13:06
Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров 13:01
Опрос: Большинство россиян ориентированы копить, а не тратить 12:59
На канале "Пятница!" опровергли информацию о закрытии "Орла и Решки" 12:59
В Хабаровске возбудили дело по факту взрыва гранаты в магазине 12:58
ВЦИОМ: Больше всего россияне доверяют армии и церкви 12:51
Петербурженку задержали за хранение наркотиков в одежде дочери 12:45
Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер 12:37
Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста 12:36
В Самаре рецидивист ранил из пистолета продавца в магазине 12:36
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль 12:35
Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Брянском 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 13:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Премьера в клубе

Крымскому киномедиацентру удалось вернуть качественные фильмы на сельские экраны
Текст: Игорь Скоробогатов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7756 (293)
В канун Нового года закончилась всероссийская акция "День короткометражного кино". В Крыму в этой акции уже в третий раз приняли участие более 40 киноплощадок. Это сельские клубы и библиотеки, Дома культуры и кинотеатры, образовательные организации всего Крыма, где более 4000 зрителей увидели прекрасные работы молодых кинематографистов, оформленные в пять тематических программ. Есть что посмотреть и детям, и взрослым.
В нескольких муниципалитетах 65 сеансов собрали более 3000 зрителей. Фото: Крымский киномедиацентр В нескольких муниципалитетах 65 сеансов собрали более 3000 зрителей. Фото: Крымский киномедиацентр
В нескольких муниципалитетах 65 сеансов собрали более 3000 зрителей. Фото: Крымский киномедиацентр

В этом году жители сел Советского, Джанкойского, Раздольненского, Красноперекопского, Белогорского, Симферопольского районов, а также Армянска, Евпатории, Белогорска, Симферополя и Ялты смотрели мировую премьеру фильма-спектакля "Тургенев". Только в этих муниципалитетах 65 сеансов собрали 3170 человек.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Кинематографисты рассказали о миссии крымского фестиваля "Человек, познающий мир"

Организовал и провел эти показы Крымский киномедиацентр, занимающийся развитием и продвижением современного кино в РК. С каждым годом укрепляются его связи с другими регионами России, с кинематографическими сообществами. Благодаря этому сегодня в Крыму существует четыре "взрослых" кинофестиваля - фестиваль документального кино "КрымДок", детского и семейного - "Солнечный остров", ялтинский международный фестиваль "Евразийский мост" и всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир".

- Сегодня крымчанам открыт доступ к различным российским киноакциям, - рассказала "РГ" заместитель директора Крымского киномедиацентра Елена Куценко. - Как донести фильмы и анимацию до самых отдаленных регионов Крыма? Как сделать доступнее просмотр новых кинофильмов в сельских клубах и домах культуры? С 2014 года киномедиацентр взял решение этих вопросов на себя.

Благодаря этому, например, детям показали большую программу самых новых анимационных фильмов в рамках всероссийской акции "Открытая премьера".

- Кинопоказы анимационной программы всероссийского проекта "Герои моей семьи - герои моей страны" и мастер-класс проводили уже не педагоги, а старшеклассники, - рассказала директор Родниковской школы-гимназии Любовь Могильная. - Наше сотрудничество приобщает детей, подростков и молодежь к такому кино, которое не увидишь нигде.

Впереди новогодние каникулы, и для сельской детворы в учреждениях культуры организуют не только утренники, но и просмотры волшебных советских фильмов-сказок, на которых выросло не одно поколение.

Справка "РГ"

Крымский киномедиацентр - подведомственное учреждение министерства культуры Крыма, в ноябре 2018 года отпраздновало свое 85-летие. Создано для популяризации национального кинематографа, разработки и воплощения в жизнь культурно-просветительских, публицистических, информационных программ и мероприятий, организации творческих конкурсов, фестивалей, выставок, авторских вечеров, премьер, ретроспектив и семинаров в сфере кинематографии и медиаобразования.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР