В канун Нового года закончилась всероссийская акция "День короткометражного кино". В Крыму в этой акции уже в третий раз приняли участие более 40 киноплощадок. Это сельские клубы и библиотеки, Дома культуры и кинотеатры, образовательные организации всего Крыма, где более 4000 зрителей увидели прекрасные работы молодых кинематографистов, оформленные в пять тематических программ. Есть что посмотреть и детям, и взрослым.

В этом году жители сел Советского, Джанкойского, Раздольненского, Красноперекопского, Белогорского, Симферопольского районов, а также Армянска, Евпатории, Белогорска, Симферополя и Ялты смотрели мировую премьеру фильма-спектакля "Тургенев". Только в этих муниципалитетах 65 сеансов собрали 3170 человек.

Организовал и провел эти показы Крымский киномедиацентр, занимающийся развитием и продвижением современного кино в РК. С каждым годом укрепляются его связи с другими регионами России, с кинематографическими сообществами. Благодаря этому сегодня в Крыму существует четыре "взрослых" кинофестиваля - фестиваль документального кино "КрымДок", детского и семейного - "Солнечный остров", ялтинский международный фестиваль "Евразийский мост" и всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир".

- Сегодня крымчанам открыт доступ к различным российским киноакциям, - рассказала "РГ" заместитель директора Крымского киномедиацентра Елена Куценко. - Как донести фильмы и анимацию до самых отдаленных регионов Крыма? Как сделать доступнее просмотр новых кинофильмов в сельских клубах и домах культуры? С 2014 года киномедиацентр взял решение этих вопросов на себя.

Благодаря этому, например, детям показали большую программу самых новых анимационных фильмов в рамках всероссийской акции "Открытая премьера".

- Кинопоказы анимационной программы всероссийского проекта "Герои моей семьи - герои моей страны" и мастер-класс проводили уже не педагоги, а старшеклассники, - рассказала директор Родниковской школы-гимназии Любовь Могильная. - Наше сотрудничество приобщает детей, подростков и молодежь к такому кино, которое не увидишь нигде.

Впереди новогодние каникулы, и для сельской детворы в учреждениях культуры организуют не только утренники, но и просмотры волшебных советских фильмов-сказок, на которых выросло не одно поколение.

Справка "РГ"

Крымский киномедиацентр - подведомственное учреждение министерства культуры Крыма, в ноябре 2018 года отпраздновало свое 85-летие. Создано для популяризации национального кинематографа, разработки и воплощения в жизнь культурно-просветительских, публицистических, информационных программ и мероприятий, организации творческих конкурсов, фестивалей, выставок, авторских вечеров, премьер, ретроспектив и семинаров в сфере кинематографии и медиаобразования.