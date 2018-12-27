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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Керчи Фото: Пресс-служба администрации Керчи
Фото: Пресс-служба администрации Керчи

В Керчи начались учебные занятия в части здания политехнического колледжа, которое пострадало во время нападения студента Владислава Рослякова. Об этом сообщил в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Это стало возможным благодаря помощи судостроительного завода, - написал Бороздин. - Больше полумиллиона рублей выделило предприятие на восстановление запасного выхода, который с 1970-х годов не использовался и был в аварийном состоянии.

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Также за последний месяц было оборудовано крыльцо и установлены окна и современные двери из металлопластика. В планах - монтаж освещения нового входа в колледж.

- Студенты и преподаватели рады возвращению в главный корпус, где расположены все лаборатории, а кабинеты более приспособлены для качественного проведения занятий, - сказала директор колледжа Ольга Гребенникова.

Главный вход и часть учебного заведения, наиболее пострадавшая от взрывов, пока закрыта. Там продолжается ремонт. Ранее министр образования Республики Крым Наталья Гончарова сообщила, что на 2019 год в бюджете предусмотрено 114 миллионов рублей на капитальный ремонт всего колледжа.

Напомним, 17 октября 18-летний студент колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а потом открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Его жертвами стали 20 человек, 67 получили травмы. На лечении в московских клиниках до сих пор остаются 11 человек.

Общество Образование Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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