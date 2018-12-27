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27.12.2018 10:53
Рубрика: Спорт

СМИ: Квинси Промес вернется в "Спартак"

Текст: Данила Жиляев

Бывший полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес в скором времени может вернуться в российский клуб. Как утверждает Чемпионат.com, он намерен перейти в стан "красно-белых" на правах аренды.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и выиграв Суперкубок страны. В начале текущего сезона он перешел в испанскую "Севилью", однако там не показал результативности, которой от него ожидали. В 22 играх во всех турнирах он забил лишь один мяч.

Накануне голландские СМИ сообщили, что Квинси близок к уходу из "Севильи" - якобы руководство клуба недовольно его игрой и считает потраченные на него 20 миллионов не оправдавшими себя расходами. Где он может продолжить карьеру, не сообщалось.

Отмечается, что сам Промес заинтересован в том, чтобы вернуться в "Спартак". Предполагается, что "красно-белые" арендуют его до конца сезона. "Севилья" же, в свою очередь, будет готова отпустить игрока.

 

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