Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний

Последние испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" показали, что его боевой блок способен разгоняться до скорости в 27 Махов. Фактически это означает, что ни одна из существующих в мире систем противоракетной обороны (ПРО) не способна остановить это суперсовременное оружие.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Чиновник также подчеркнул, что принципиальным отличием "Авангарда" является его непредсказуемость. Боевой блок постоянно маневрирует, причем способен менять как свой курс, так и тангаж, и где он окажется в следующий момент времени точно неизвестно. Это еще больше усложняет работу системам ПРО.

Как уже сообщала "РГ", в среду Минобороны РФ провело успешные финальные испытания гиперзвукового комплекса "Авангард", который в штатном режиме поразил учебную цель. В 2019 году новое вооружение заступит на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

На эти новости из России сразу же отреагировали западные СМИ. В частности, посвященные военной тематике издания в США вынуждены были признать, что адекватной защиты от "Авангарда" у их страны нет, Соединенные Штаты в плане развития гиперзвукового оружия оказались в роли догоняющих.