Subaru планирует привезти в Россию новый большой внедорожник

Российское представительство Subaru ведет переговоры с головной компанией о выводе на наш рынок нового большого внедорожника Ascent. Самый крупный автомобиль в истории японской марки может составить конкуренцию моделям Volkswagen Teramont и Toyota Highlander. Об этом сообщил глава департамента маркетинга и планирования продукта ООО "Субару Мотор" Константин Круглянский.

- Наши клиенты активно интересуются большим внедорожником Ascent, который дебютировал в 2018 году в США. Это прямой конкурент Teramont и Highlander, семи- или восьмиместный автомобиль с богатым оснащением, - сказал топ-менеджер в интервью порталу "Авто года".

Круглянский добавил, что Ascent оснащается горизонтально-оппозитным турбированным мотором объемом 2,4 л с отдачей в 272 л.с.

- Владельцы наших Outback и Tribeca спрашивают об этой модели, и мы ведем переговоры, чтобы привезти ее в Россию, - подчеркнул он.

Салон Subaru Ascent. Фото: Пресс-служба Subaru.

Напомним, презентация Subaru Ascent прошла в США в феврале 2018-го. Руководство японской компании в тот момент уточнило, что большой полноприводный автомобиль будет доступен только на североамериканском рынке. Впрочем, с течением времени это решение вполне может быть пересмотрено.

Ascent должен стать заменой Tribeca, которая была не слишком популярной в США. Машина встала на удлиненную и усиленную модульную платформу SGP (Subaru Global Platform) и получила 5-метровый кузов и три ряда сидений. В числе опций - электронные системы X-Mode и Active Torque Vectoring, помогающие на бездорожье и извилистых автотрассах соответственно. В базовой версии имеется трехзонный климат-контроль, семь подушек безопасности и 19 подстаканников.

В настоящее время модельный ряд Subaru в России включает полноприводные SUV Forester, Outback и XV, бизнес-седан Legacy и спорткар WRX STI. По итогам 11 месяцев 2018 года компания продала на нашем рынке 7 026 машин, что на 33% больше, чем в 2017-м.