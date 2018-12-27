Три популярных смартфона Xiaomi получили MIUI 10 и Android 9 Pie

Разработчики из компании Xiaomi сообщили о начале распространения глобальной версии оболочки MIUI 10 для двух топовых смартфонов - Mi8 и Mi8 Pro. Последняя отличается традиционной версии наличием полупрозрачной задней крышки.

Напомним, что MIUI 10 отличается поддержкой безрамочных смартфонов с вытянутыми экранами. Кроме того, в камере прошивки реализованы ночной и портретный режимы, скоростная съемка с частотой 960 кадров в секунду, а сама операционная система поддерживает систему управления жестами.

Среди других нововведений - умное управление энергопотреблением, позволяющее экономить заряд батареи, новые иконки, звуки и рингтоны, переработанный интерфейс.

В России пользователи Mi8 уже могут установить MIUI 10 на свои смартфоны, для Mi8 Pro прошивка будет доступна немного позднее.

Кроме того, возможность обновиться получили обладатели Xiaomi Mi A2 - смартфона на чистом Android, выпущенного в коллаборации с Google.

Ранее на этой неделе девятая версия Android появилась на флагманских смартфонах Samsung. Также компания рассказала, какие еще устройства смогут обновиться до девятки.