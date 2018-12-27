В App Store появился "двойник" налогового приложения для самозанятых

За несколько дней до старта эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых в магазине App Store появилось мобильное приложение для таких граждан.

Называется оно практически так же, как то, которое разрабатывает Федеральная налоговая служба (ФНС) - "Мой налог". Однако обладает гораздо меньшим функционалом. Например, позволяет узнать "много полезной информации о порядке декларирования своих доходов", рассчитать сумму налога за определенный месяц и пройти тест на причастность к категории самозанятых, но не дает возможности заплатить налог и сформировать фискальный чек.

Официальное мобильное приложение "Мой налог" Федеральная налоговая служба обещает представить 1 января. С его помощью самозанятые смогут просто и быстро зарегистрироваться в ФНС, а после - платить налог без всякой отчетности.

Новый налоговый режим предназначен для граждан, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход составляет не более 2,4 миллиона рублей в год, то есть 200 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто работает с физлицами, ставка налога равна 4 процентам, для оказывающих услуги индивидуальным предпринимателям и организациям - 6 процентам.

Эксперимент стартует 1 января в Москве, Подмосковье, в Калужской области и Татарстане.