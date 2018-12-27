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Рубрика: В мире

В Черногории начались открытые гонения на Сербскую Православную Церковь

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
Около пятидесяти монахов, монахинь, а также священнослужителей Сербской Православной Церкви (СПЦ) останутся без разрешения на дальнейшее пребывание в Черногории, в то время как тридцать из них обязаны уже в течение месяца покинуть данное балканское государство. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что официальная Подгорица начала открытое гонение на СПЦ и реализацию курса своего президента Мило Джукановича на создание собственной автокефальной церкви.
Фото: REUTERS/Dado Ruvic Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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"Решение МВД Черногории, в соответствие с которым отказывается в гостеприимстве более чем 30 священникам и монахам,  - это продолжение противоправных действий, направленных на гонение священнослужителей и монашества, в частности, из Чернорско-Приморской митрополии СПЦ", - заявил в интервью белградскому изданию "Политика" протоиерей Велибор Джомич.

Напомним, что на днях президент страны Мило Джуканович, не стесняясь, обрушился с необоснованной критикой на Сербскую Православную Церковь, забывая, наверное, что подавляющее большинство православных верующих государства являются именно ее прихожанами. По мнению черногорского лидера, роль СПЦ в Черногории чрезвычайно "деструктивная". И это не связано только с политикой официального Белграда, который также портит отношения с соседями, в том числе и из-за того, что часть его элиты ориентирована на Россию и продвижение ее интересов в регионе. В этой связи, отметил он, черногорское руководство продолжит усилия для воссоздания автокефальной Черногорской православной церкви.

"СПЦ очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Считаю, что работы по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви должны быть продолжены, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - считает политик.

Ответ владыки Черногорско-Приморского Амфилохия не заставил себя ждать. Тот задал риторический вопрос о необходимости создавать некую "церковь", которая "происходит из братоубийственных времен, безбожных и революционных, провозглашать ее "будущим" и защищать", а также посоветовал Мило Джукановичу: "Чтобы он для начала крестился… и стал членом Церкви Божией, а не только носителем идеологии, которая выросла из безбожной и братоубийственной идеологии, чтобы тогда он мог говорить о Церкви. И не пользовался своим положением, не манипулировал Церковью Христовой, которая выстояла через века гонений".

Между тем уже очевидно, что американцы посредством Константинопольского патриархата (КП), официальных властей Киева, Подгорицы и других своих "верных союзников" продолжают вносить раздор в отношения сестринских православных церквей, принуждая их отказаться от какой-либо поддержки Москвы. В этой связи беспрецедентное давление оказывалось на сербского патриарха Иринея, в частности, за счет резко активизировавшихся раскольников в Черногории. При этом планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Для давления на СПЦ Вашингтон использует митрополита-самозванца неканонической Черногорской православной церкви Михаила (Мираш Дедеич), который открыто заявляет о том, что Константинополь должен предоставить автокефалию и так называемой ЧПЦ. При этом в октябре официальная Подгорица передала в постоянное пользование ЧПЦ объект культурного наследия - летний дворец короля Николы в Никшиче. Здесь теперь будет располагаться резиденция Острожско-никшичской епископии непризнанной Черногорской православной церкви и, по всей видимости, именно отсюда будут наноситься удары по СПЦ. Следует учитывать, что Чернорско-Приморская митрополия является самой старой в Сербской Православной Церкви. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. В настоящее время ее возглавляет митрополит Амфилохий, который также выступил с осуждением Константинополя и прямо указал на истинного инициатора раскола - Соединенные Штаты.

Следует отметить, что православные сербы и черногорцы хорошо помнят наставление, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский, Митрополит Черногорский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!".

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