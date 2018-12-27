В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Власти Индонезии вынуждены были перенести все маршруты полетов из района вулкана Анак-Кракатау между островами Ява и Суматра. Причиной стал обильный выброс пепла, передает агентство Reuters. В радиусе пяти километров объявлена зона повышенной опасности.

Напомним, что 22 декабря на западное побережье Индонезии обрушилось цунами. По последним подсчетам, жертвами стихии стали 429 человек. Около 1,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести. Специалисты отмечают, что возникновение гигантских волн спровоцировало извержение вулкана Анак-Кракатау.