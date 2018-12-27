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27.12.2018 08:41
Рубрика: В мире

В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Текст: Александр Ленин

Власти Индонезии вынуждены были перенести все маршруты полетов из района вулкана Анак-Кракатау между островами Ява и Суматра. Причиной стал обильный выброс пепла, передает агентство Reuters. В радиусе пяти километров объявлена зона повышенной опасности.

Геослужба США обвинила Трампа в несообщении о цунами в Индонезии

Напомним, что 22 декабря на западное побережье Индонезии обрушилось цунами. По последним подсчетам, жертвами стихии стали 429 человек. Около 1,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести. Специалисты отмечают, что возникновение гигантских волн спровоцировало извержение вулкана Анак-Кракатау.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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