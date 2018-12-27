В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях

В пресс-службе Минтруда заявили, что прогнозы в СМИ о "массовых увольнениях" не соответствуют действительности. "В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается", - заверили в ведомстве.

В конце ноября 2018 года в службе занятости на учете стояли 661 тысяча безработных. Это на 9,7 процента меньше, чем годом раньше. По оперативным данным на 1 декабря 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9 процента от численности экономически активного населения. Годом раньше доля была примерно такой же.

В Минтруде приводят данные расчетов коллег из Минэкономразвития, которые, ссылаясь на методологию Международной организации труда, утверждают, что в 2019-2021 годах численность безработных в России не превысит показатель 2018 года и останется на уровне 3,6 миллиона человек.

"Минтруд России еженедельно проводит мониторинг рынка труда. Он базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. Информация газеты "Известия", что Минтруд России проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности. Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе. В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет", - подчеркнули в ведомстве.

Неточной Минтруд считает и распространившуюся информацию о профессиях, которые попадут под сокращение в 2019 году, поскольку ведомство отслеживает риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям.