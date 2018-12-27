Видео: Renault Twizy и Mercedes-AMG GT R устроили необычный заезд

Кто победит в поединке на ринге: абсолютный чемпион ММА или новичок-легковес? Кто быстрее решит задачу по высшей математике: нобелевский лауреат или школьник? Кто быстрее промчит стометровку: Усейн Болт или менеджер среднего звена с пивным пузцом и одышкой? Ответы слишком очевидны, потому такие соревнования и не устраивают.

Ну а если слегка усложнить условия? Чемпион ММА, например, пусть дерется только одной рукой, левой, а правую пусть привяжут за спиной. А нобелевский лауреат пусть свою задачу решает, сидя голой задницей на муравейнике, да еще и ночью, в грозу. А Болт пусть бежит свою дистанцию с завязанными глазами. Согласитесь, уже появилась интрига и исход противоборств не так очевиден?

Примерно по такой логике на старт дрэг-гонки вышли Mercedes-AMG GT R и Renault Twizy, очевидный фаворит и темная лошадка. Вернее, небесно-голубая, коротконогая, лупоглазая и смешная.

В честном заезде у "мерседеса" нет ни единого шанса прийти к финишу вторым, даже математического. Как бы не поддавался пилот, как бы не сдерживал рвущуюся машину, но его 585 лошадиных сил против 17 л.с. у Twizy возьмут свое.

Поэтому в условия гонок введено дополнительное условие: стартовать фаворит будет не как все, а к старту передом, к лесу задом. Так пусть и проедет всю четверть мили (402 метра). У ошалевшего от имеющихся перспектив Twizy появляются какие-то шансы на победу, глазеть на этот заезд уже стало интересно.

Итак, что же победит: мощь двигателя или более комфортные условия вождения? Жмем кнопочку play и задерживаем дыхание на какие-то 72 секунды. Скоро, совсем скоро всё станет ясно.