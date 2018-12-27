Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства

Год добровольца и волонтера в России завершается, но поддержка этого важного для нашей страны движения не будет ограничиваться календарными сроками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, которое прошло в необычном формате. В Кремль были приглашены не только представители власти, но и сами волонтеры, а также представители социальных некоммерческих организаций.

Разговор с волонтерами Владимир Путин назвал "глотком свежего воздуха". "Ваших единомышленников в нашей стране становится все больше - в том числе благодаря вашим усилиям, - обратился президент к участникам встречи. - Это уже сотни тысяч, а может, даже миллионы людей… Все больше наших граждан идут туда, где тяжело, где нужна конкретная помощь, где необходимо отстаивать справедливость".

Так что 2018 год, как подчеркнул президент, был объявлен Годом волонтера и добровольца, чтобы повысить внимание "к набирающим глубину переменам в обществе, которые не измеряют только цифрами и сухими показателями".

Безусловно, поддержка волонтерства не ограничится формальными сроками - она обязательно будет продолжена, обещал российский лидер. Правительство, заявил он, подготовило Концепцию развития добровольчества до 2025 года. На федеральном уровне, на местах власти вместе с добровольцами должны сформировать детальные планы этой работы, указал Путин. При этом поддержка волонтеров должна основываться на стандартах, которые разработаны Агентством стратегических инициатив.

Обращаясь к главам регионов, он призвал их организовать мониторинг выполнения практических шагов по поддержке волонтерства. Кроме того, необходимо активнее разворачивать сеть волонтерских центров, "где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые знания". В данных центрах волонтеры и нуждающиеся в их помощи люди смогут быстрее находить друг друга, пояснил президент. Такие "точки притяжения" должны, в частности, создаваться в учебных заведениях.

- При этом нельзя забюрокрачивать волонтерское движение, оно должно оставаться именно делом добровольным, в этом его ценность, - подчеркнул российский лидер.

В связи с этим Владимир Путин потребовал от правительства и губернаторов убрать изжившие себя ограничения, которые препятствуют деятельности волонтеров. В первую очередь, это касается их работы в больницах и хосписах. В этой сфере нужны понятные и четкие правила взаимодействия, подчеркнул президент. Необходимо поддержать и отечественный бизнес в его работе по созданию корпоративных волонтерских центров, добавил он.

И, наконец, главы регионов должны на личном примере поддержать проекты волонтеров. При этом Путин ждет от губернаторов не формального выполнения своего призыва, а именно непоказной, искренней поддержки.

Кроме того, чиновников будут учить взаимодействовать с добровольцами, а также с социальными НКО. Для этого Путин поручил запустить специальные программы в рамках проекта "Россия-страна возможностей".

На некоммерческих организациях президент остановился отдельно и назвал меру, которая снимет для них лишний барьер. Теперь статус исполнителя общественно полезных услуг будут автоматически получать те НКО, которые ранее удостоились грантов и успешно реализовали свои проекты.

О планах кабмина по поддержке волонтерства на Госсовете рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, около 20% россиян, или 30 млн человек, будут заниматься волонтерством к 2024 году. Власти в рамках нового проекта собираются сделать сеть добровольческих центров равномерной и запустить обучение волонтеров. За шесть лет на проект будет направлено 27 млрд рублей.

Среди предложений губернаторов - учить волонтерству в школах, повысить долю социальной рекламы на ТВ и многое другое. Сами же участники движения рассказали, что и маленькие дети, и пенсионеры все активнее становятся волонтерами. А за рубежом Россию уже начинают называть "волонтерской державой".

А еще участники заседания имели возможность - как и призвал президент - помочь нуждающимся лично. Волонтеры предложили высокопоставленным федеральным и региональным чиновникам исполнить по одному желанию ребенка, взяв наугад открытку с елки, установленной в фойе. Этой возможностью воспользовались несколько министров, вице-премьеров и губернаторов. Например, Татьяна Голикова взялась помогать 16-летней жительнице города Северодвинска, которая хотела бы встретиться с актером Александром Петровым.

Напомним, что пример ранее подал коллегам президент РФ, который уже исполнил желания пяти тяжелобольных детей из разных регионов.