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Рубрика: Власть
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Путин встретился с тяжелобольным мальчиком и исполнил его мечту

В четверг президент России Владимир Путин встретился в Кремле с десятилетним Колей из Ставропольского края. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент исполнил мечту мальчика, который хотел пожать руку главе государства. Владимир Путин также подписал экипировку для занятий самбо. Пока мальчик оставил тренировки, но его мама пообещала, что форму с автографом сын наденет на первые соревнования после победы над болезнью.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сам Коля сказал, что рукопожатие президента было крепким. Перед встречей он признался, что чуть-чуть волнуется, но мама волнуется сильнее.

Также в четверг ребенку и его семье устроили экскурсию по палатам Московского Кремля, показали самые известные его залы. Коля побывал в столице в первый раз и остался в полном восторге.

Глава государства узнал о мальчике от волонтеров проекта "Мечтай со мной", где любой желающий может исполнить мечты тяжелобольных детей. В одном из пяти конвертов, которые открыл Путин, было имя Коли. Как оказалось, он мечтает пожать руку президенту. Владимир Путин удивился трогательному желанию ребенка и пообещал пригласить Колю и его семью в Москву.

Ранее российский лидер уже помог осуществить мечты четырех детей. Вероника - любительница кино - сходила на экскурсию по Мосфильму. Артем, грезивший Санкт-Петербургом, увидел его с высоты птичьего полета, поднявшись в небо на вертолете. Регина очень хотела взять интервью у Путина - ее желание сбылось 20 декабря. А 15-летний Арслан побывал на лайнере, на котором летает президент.

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