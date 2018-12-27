Путин встретился с тяжелобольным мальчиком и исполнил его мечту

В четверг президент России Владимир Путин встретился в Кремле с десятилетним Колей из Ставропольского края. Об этом сообщает РИА Новости .

Президент исполнил мечту мальчика, который хотел пожать руку главе государства. Владимир Путин также подписал экипировку для занятий самбо. Пока мальчик оставил тренировки, но его мама пообещала, что форму с автографом сын наденет на первые соревнования после победы над болезнью.

Сам Коля сказал, что рукопожатие президента было крепким. Перед встречей он признался, что чуть-чуть волнуется, но мама волнуется сильнее.

Также в четверг ребенку и его семье устроили экскурсию по палатам Московского Кремля, показали самые известные его залы. Коля побывал в столице в первый раз и остался в полном восторге.

Глава государства узнал о мальчике от волонтеров проекта "Мечтай со мной", где любой желающий может исполнить мечты тяжелобольных детей. В одном из пяти конвертов, которые открыл Путин, было имя Коли. Как оказалось, он мечтает пожать руку президенту. Владимир Путин удивился трогательному желанию ребенка и пообещал пригласить Колю и его семью в Москву.

Ранее российский лидер уже помог осуществить мечты четырех детей. Вероника - любительница кино - сходила на экскурсию по Мосфильму. Артем, грезивший Санкт-Петербургом, увидел его с высоты птичьего полета, поднявшись в небо на вертолете. Регина очень хотела взять интервью у Путина - ее желание сбылось 20 декабря. А 15-летний Арслан побывал на лайнере, на котором летает президент.