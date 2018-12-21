Владимир Путин дал интервью тяжело больной девочке Регине Парпиевой

Летом 2019-го Регине Парпиевой из Нижегородской деревни Редькино исполнится 18 лет. Сегодня Регину в одночасье узнала вся страна: ее разговор с Президентом Владимиром Путиным никого не оставил равнодушным: такая необычная наша Регина. Говорю "наша" по той простой причине, что судьба этой девочки, ее мамы Гульнары, ее брата Тимура переплетена с нашей газетой.

Впервые увидела Регину, когда ей было 12 лет. В театре кошек Куклачева на Кутузовском проспекте был благотворительный спектакль для детей, страдающих онкологическими болезнями. После спектакля Дмитрий Куклачев вышел с одной из кошек - ее имя Сирень - в зал и говорил с детьми. Все тянули руки. чтобы дотронуться до Сирени.. Меня поразила необычная девочка с огромными темно-карими глазами, которая бережно гладила кошку. У девочки было такое прекрасное, такое необычное лицо. Спросила: кто эта девочка? "Это слепая Регина". Я явно не к месту переспросила: "Как слепая? Совсем слепая?" Поверить в это было невозможно. Пришлось.

Тогда впервые разговаривала и с Региной, и с ее необыкновенной мамой Гульнарой. Поняла, слепая Регина - настоящий философ. С ней интересно не говорить - беседовать. У нее своеобразный, очень свой мир, и восприятие мира.

Еще тогда поразил разговор о музыке. Мы сошлись на приверженности классике. Удивила ее лексика. Даже в заметке процитировала 12-летниюю Регину: "Согласитесь, Ирина Григорьевна, выше всех Чайковский".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Когда Регина с мамой должны приехать в Москву, обязательно договариваюсь с художественным руководителем театра Станиславского и Немировича-Данченко Александром Борисовичем Тителем о том, что мы с Региной придем на спектакль. Регина всегда готовится к такому посещению. Во время спектакля обычно держит меня за руку, и я чувствую, как она воспринимает происходящее. В антракте Александр Борисович всегда к нам подходит, беседует с Региной. Кстати, после показа интервью Регины с Владимиром Путиным позвонила жена Титела Галина Геннадиевна и с восторгом говорила, какая молодчинка наша девочка.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Когда Регине должно было исполниться 14 лет, мы решили провести ее день рождения у нас в редакции, в так называемой "стекляшке". Пришли многие наши сотрудники, поскольку уже знали о Регине, о ее нелегкой, а если точно, трагической судьбе. Перед этим мы позвонили Денису Мацуеву. Рассказали о Регине, попросили подарить ей диск Первого концерта для фортепьяно с оркестром Чайковского. Денис подарил диск, сказал слова поздравления Регине. Спросила Регину: "Ты знаешь, кто такой Мацуев?" Надо было видеть удивление этих огромных чудных глаз, которые, не видя, смотрели на меня с нескрываемым укором.

Незадолго до дня рождения говорила с Региной по телефону. Спросила: "Что бы ты хотела получить в подарок?". Регинка выдохнула: "Собаку". При разговоре была друг, коллега Наталья Стешина. Она тут же подключилась: "Ирина Григорьевна, будет собака". Это не совсем просто подготовить собаку-поводыря. Удалось. Лабрадора Арвина привезли в редакцию. Мы его спрятали в кинозале, чтобы был для Регины сюрпризом. Умница-пес не подавал никаких сигналов. Терпеливо ждал. (Мы рассказали на своих страницах обо всем, что происходило в тот день рождения). Прошло время, и сейчас могу признаться: в ночь перед этим днем рождения не могла уснуть. Мечталось: вот я подведу Арвина к Регине, возьму ее руку, положу Арвину на морду и… Регинка прозреет. Понимаю, всю абсурдность. Но так этого хотелось…

А пес оказался чудным. Когда его привели в "стекляшку", он ни на кого не посмотрел, он направился прямо к Регине. И когда я положила руку Регины ему на морду, он языком облизал ей все лицо. Этого не передать! Это надо видеть

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Об Арвине добавлю. Так как собаку подарили мы, то чиновники напрочь отказались регистрировать и содержать умницу-лабрадора. Мы несколько раз писали об этом вопиющем отношении к инвалиду-ребенку. Увы… Не услышали.

Но…. нам везет на порядочных, отзывчивых людей. Вот и в Нижнем Новгороде в судьбе Регины всегда присутствует Ольга Никитина, которая опекает семью, чудесный тренер по плаванию Артем Воронов…

А участие необходимо. Далеко не все гладко, благополучно в судьбе Регины. Тут замечу, кстати, что сейчас в интернете почему-то сообщили, что у девочки рассеянный склероз и потому она ослепла. Мы не раз писала, что у Регины очень редкое и очень тяжелое заболевание. Но не рассеянный склероз. Писали, что спас ей жизнь молодой российский гематолог Кирилл Киргизов, который впервые в мире, рискуя собственной репутацией, провел ей две сложнейшие процедуры, что донором для пересадки стволовых клеток, костного мозга был старший брат Регины Тимур.

Фото: Ирина Белова/РГ

Да, Регина пишет прозу, сочиняет музыку, она прыгает с парашютом и занимается плаванием.

Только что стала серебряным призером Кубка России по плаванию среди слабовидящих.

У меня в гостиной на столе стоят чудной красоты тюльпаны. Все, кто видит их в первый раз, обязательно спрашивают: откуда такие красавцы? Тюльпаны - подарок Регины. Она сама их создает. Откуда такое чувство цвета? Регина говорит: "Вот когда я видела…"

Фото: Валерия Коршунова / РГ

Мы постоянно перезваниваемся. И всегда на банальное: как дела? слышу в ответ: "У нас все хорошо". Или: "Все прекрасно". Но вот тогда, когда Регине вместо положенного при ее заболевании дали не оригинальный препарат, а заменитель, и девочка покрылась волдырями, поднялась температура, и Гульнара молила дать нужное лекарство, а ее. мягко говоря, послали … Лишь вмешательство сверху позволило поменять ситуацию.

… Сегодня утром говорили по телефону. Днем Гульнара и Регина уехали домой. Будут в Москве 26 декабря. Владимир Владимирович подарил Парпиевым билеты на симфонический концерт. Такое Регина пропустить не может.