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20.12.2018 20:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кто такая 17-летняя Регина Парпиева, которой дал интервью Путин

После ежегодной пресс-конференции Владимир Путин дал интервью 17-летней незрячей Регине Парпиевой из Нижегородской области. Девушка хочет стать журналисткой, и президент исполнил ее давнюю мечту в рамках проекта "Мечтай со мной", целью которого является исполнение желаний тяжелобольных детей.

Редакция "Российской газеты" не первый год следит за судьбой незрячей девушки. У Регины редкое заболевание - оптикомиелит Девика, в результате которого она ослепла, когда ей исполнилось восемь лет. Это плохо изученное заболевание, а потому не существует стандартных методик ее лечения. При этой болезни иммунитет человека начинает поражать организм, воздействует на спинной и головной мозг. В результате у пациента пропадает зрение и нарушаются двигательные функции. Во всем мире зафиксировано порядка 300 случаев подобного диагноза у взрослых, около 30 - у детей. В России 10 детей живут с такой болезнью.

Фото: Валерия Коршунова / РГ
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После постановки диагноза у Регины врачи испробовали множество методов медикаментозного лечения, но ничего не помогало. Тогда было решено воспользоваться итальянским опытом, где взрослым пациентам с болезнью Девика провели успешную трансплантацию костного мозга.

Больным детям подобной операции не проводили, но состояние Регины постепенно ухудшалось - она была прикована к инвалидной коляске, почти не реагировала на окружающих.  Врачи решили рискнуть. Донором стал родной брат девочки Тимур.

К моменту операции Регине исполнилось 10 лет. Пересадка костного мозга прошла успешно, однако через несколько месяцев началось отторжение, и ситуация резко ухудшилась. Еще через два года впервые в мире врачи РДКБ пересадили Регине стволовые клетки, взятые у брата Тимура. И это помогло - у девочки наступила ремиссия.

С этого момента Регина учится жить заново. Она освоила множество занятий - плетение украшений и игрушек, шахматы, картинг, прыжки с парашютом. В 2017 году девушка серьезно занялась плаванием. В апреле нынешнего года она продемонстрировала выдающийся результат на первенстве России по плаванию среди слепых и слабовидящих юношей и юниоров, сумев завоевать медали на каждой дистанции, где принимала участие. По итогам соревнований она привезла домой одно "золото", два "серебра" и две "бронзы".

Совсем недавно Регина заняла второе место на Кубке России по плаванию, которое проходило в подмосковном Раменском с 14 по 17 декабря. Девушка не только опередила участниц Паралимпийской сборной России, но и сменила разряд с третьего взрослого на второй. И вот сегодня, 17-летняя Регина, пережившая неизлечимое заболевание, взяла интервью у президента России Владимира Путина.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Это была ее давняя мечта, - рассказала "РГ" мама Регины Гульнара Парпиева.

Гульнара Парпиева вместе с дочерью проходит столь непростой жизненный путь. После того, как отец бросил семью, женщина осталась одна с двумя детьми и посвятила им все свои силы и время. Она не опускает руки и во всем помогает детям. В беседе с корреспондентом "РГ" женщина как-то сказала: "Мать всегда всего добьется для своего ребенка".

Впереди у Регины новые цели - она хочет попасть в Паралимпийскую сборную России по плаванию и думает попробовать себя в социальной журналистике. И как показывают недавние результаты, эти мечты вполне осуществимы.

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