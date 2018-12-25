Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика

Пятнадцатилетний Арслан Каипкулов получил настоящий новогодний подарок от президента.

Подросток очень хотел снять видео про борт N1. И вот сегодня он прилетел с мамой в Москву из Башкирии, чтобы посмотреть изнутри на самолет главы государства.

"Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", - рассказал мальчик журналистам.

Арслану очень понравилась кабина пилотов и он даже смог посидеть в командирском кресле. "Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность", - заметил он.

Владимир Путин также позвонил школьнику и спросил, сколько времени он в Москве, успел ли еще что-то увидеть и что хотел снять. "Я снимал камерой, которую вы мне подарили", - сообщил юный режиссер и рассказал про экскурсию и о том, чем его угостили на борту. "Спасибо за возможность побывать на вашем самолете", - поблагодарил мальчик.

Также президент спросил, что еще хотел бы увидеть Арслан. "Я очень рад, что мечта твоя сбылась", - заметил глава государства и предложил организовать экскурсию по предновогодней Москве.

Подростку еще предстоит пройти реабилитацию в Подмосковье. Глава государства поговорил и с его мамой. "Очень много впечатлений", - не скрывала Венера. Она приготовила подарок президенту на Новый год - связала шарф и хотела бы передать. "Шарфик? С удовольствием, спасибо, мне очень приятно", - улыбнулся Путин.

Арслан побывал и на экскурсии по аэропорту Внуково - об устойстве и буднях воздушной гавани рассказал гендиректор Дмитрий Сапрыкин. Подросток ознакомился с работой кинологов, посмотрел, как собаки выполняют команды и сфотографировался с бельгийской овчаркой малинуа Бандой и бордер-колли Нюшей.

Увидел подросток и зону предполетной подготовки экипажей: обычным пассажирам туда ход заказан. Старший штурман-инструктор аэропорта Виктор Махнин поведал о своей работе и подарил карту-"трассовку" с маршрутами движения самолета.

Видеосюжет юного режиссера будет длиться около 15-20 минут и появится на популярном видеохостинге.

Напомним, что глава государства решил исполнить пять желаний детей во время посещения форума добровольцев. На выставке был проект "Мечтай со мной" - суть его в том, что каждый мог исполнить мечту ребенка, выбрав конверт. Владимир Путин взял пять оставшихся.

Президент уже помог девочке Веронике - устроил экскурсию по "Мосфильму", осуществил мечту мальчика Артема увидеть Санкт-Петербург с высоты - на вертолете, а также дал интервью семнадцатилетней Регине.