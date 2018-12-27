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27.12.2018 11:17
Рубрика: В мире

Вскрылись новые обстоятельства по делу Карлоса Гона

Текст: Александр Ленин

Экс-глава автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в выплате крупной суммы денег предпринимателю из Саудовской Аравии за помощь в преодолении финансовых трудностей. Для этого француз мог использовать средства японского автопроизводителя Nissan.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре

Как отмечает телерадиокомпания NHK, саудовским бизнесменом является Халед аль-Джуффали, который входит в руководство компании EA Juffali and Brothers.

Речь идет о сумме около 14,7 миллиона долларов, которые саудовский топ-менеджер передал Году из личных активов. Француз впоследствии для возвращения долга использовал фонды компании Nissan.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном освобождении Карлоса Гона под залог. Токийский окружной суд изначально решил не продлевать срок его заключения после 21 декабря. Однако потом положение дел изменилось. Французу предъявили новые обвинения.

Карлос Гон был задержан 19 ноября Токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов. По некоторым данным, он в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы.

В причастности к содеянному японские правоохранители подозревают и бывшего члена совета директоров корпорации Nissan Грега Келли, который мог умышленно занижать данные по заработным платам в компании.

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