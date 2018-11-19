За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi

Глава самого крупного в мире автомобильного альянса Nissan-Renualt-Mitsubishi Motors Карлос Гон арестован японскими властями по обвинению в сокрытии части своих доходов - это нарушает японский закон о финансовых инструментах и бирже.

Расследование ведет специальная группа Токийской прокуратуры. В штаб-квартире альянса прошли обыски.

Сообщается, что дело, начатое по "сигналу" от некоего активного гражданина, идет уже месяц. За этот срок японские следователи выяснили, что Гон в течение многих лет указывал в финансовых документах меньшую сумму, чем получал на самом деле, а также был вовлечен в различные незаконные действия, в том числе расходовал средства компании в личных целях. В схожих преступлениях обвиняют и представителя Nissan Грега Келли.

В частности, Гон и Келли многие годы уменьшали цифры в отчетах о ценных бумагах, размещенных на Токийской фондовой бирже.

В 2011-12 годах Гон был самым высокооплачиваемым топ-менеджером Японии с доходом 12,5 миллиона долларов. В 2016 году годовая зарплата Гона составила порядка 10 миллионов долларов. Правда, в 2017 году она была снижена на 33 процента, впервые за четыре года. Однако Гон остается одним из самых высокооплачиваемых руководителей японских компаний, что неоднократно вызывало критику в его адрес.

Главный исполнительный директор альянса Хирото Сайкава уже заявил, что в ближайшее время на совете директоров будет предложено сместить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров и представительного директора (директора, имеющего право представлять компанию в других организациях). Такая же участь ждет и Грега Келли. Nissan при этом особо подчеркнул, что "полностью сотрудничает со следствием".

Карлос Гон, которому сейчас 64 года, считается одним из самых выдающихся менеджеров в мире. В 1999 году его пригласили спасти японского автопроизводителя Nissan, столкнувшегося с финансовыми трудностями. На тот момент Гон, этнический ливанец, родившийся в Бразилии, был исполнительным директором Renault, с которой Nissan вошел в альянс.

За время работы в Nissan Гон получил прозвище "убийца расходов" - за жесткую политику экономии, в том числе закрытие неприбыльных предприятий и массовые увольнения, не принятые в Японии. Также он прославился как крайне жесткий переговорщик, выбивающий из поставщиков наиболее выгодные условия. Например, его требования к поставщикам металла снизить цены вызвали переполох на рынке стали.

В 2005 году Гон возглавил также Renault, создав общую платформу для двух автопроизводителей, что привело к неслыханному росту продаж. В 2016 году он же присоединил к альянсу Mitsubishi Motors, испытывавшую проблемы со сбытом машин из-за фальсификации данных о расходе топлива. В результате альянс Nissan-Renualt-Mitsubishi Motors стал первым в мире по объему продажи автомобилей, обогнав Volkswagen и Toyota. По итогам первых пяти месяцев 2018 года альянс продал 5,54 миллиона автомобилей, это на пять процентов больше, чем за тот же период 2017 года.