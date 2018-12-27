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Рубрика: Власть

За прошедший год Госдума приняла 576 законов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24" подвел парламентские итоги года, а также рассказал о некоторых планах нижней палаты в наступающем году.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В частности, он сообщил, что Госдума в 2018-ом приняла 576 законов. Все направлены на решение проблем в разных сферах, а главное - "финансово обеспечены".

- И этим как раз отличается сегодня Государственная Дума, и в целом власть от того, что у нас происходило в 1990-е годы, - сравнил спикер ГД. - И поэтому, когда мы говорим о решениях, принятых в текущем году, следует понимать, если закон принят, он обязательно будет исполнен.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главным в осеннюю сессию стал закон о бюджете на 2019 год и последующие два года. "Сам бюджет профицитный, впервые такой бюджет принят, - напомнил Володин. - На протяжении четырех лет у нас бюджеты не являлись профицитными, и, конечно, это во многом определит на будущий год решения, которые будут реализованы".

Благодаря принятым решениям, на будущий год с 1 января пенсия неработающих пенсионеров увеличится на тысячу рублей, так что средняя пенсия по стране составит 15 тысяч 400 рублей, напомнил Володин.

С 1 октября начнется повышение пенсий для военных пенсионеров - также выше уровня инфляции.

- Неработающим пенсионерам повышение будет на 7 процентов, военным пенсионерам - на 6,3 процента, - уточнил председатель ГД.

Среди важнейших социальных инициатив спикер выделил увеличение выплат пособий по безработице. Со следующего года они вырастут в два раза. Минимальный уровень пособия составит полторы тысячи рублей, а максимальный - 8 тысяч рублей. А для тех, кто относится к категории предпенсионного возраста, уровень пособия по безработице составит 11 тысяч 280 рублей.

Он также отметил решение по отмене налога на доходы физических лиц с ежемесячных пособий по рождению ребенка. Среди важных решений социальной направленности Володин также отметил закон, который позволит россиянам отдохнуть за счет работодателя. "Причем не только работников, но и близких родственников", - напомнил он.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, депутаты дали возможность многодетным семьям выбирать по своему усмотрению время для отпуска. Это необходимо, чтобы семья могла отдохнуть вместе.

Володин также напомнил о том, что Госдума седьмого созыва начала работу с расчистки законодательных "завалов". Если тогда оставшихся в "наследство" законопроектов было 2020, то теперь их всего 44. Всего же в "портфеле" Госдумы - 1137 законопроектов, и подавляющее большинство из них были внесены уже в текущем созыве. Порядка 234 приняты в первом чтении.

Депутаты выйдут на работу 9 января. Среди планов на следующий год - рассмотреть большой пакет законопроектов по развитию цифровой экономики. Первое чтение уже прошли законопроекты "О цифровых финансовых активах", "О цифровых правах" и "О краудфандинге".

Эти и другие инициативы в данной сфере вследствие реализации будут "помогать развивать экономику будущего, и наша страна будет сильнее", уверен спикер ГД.

Важнейшей инициативой, которая будет рассмотрена в следующую сессию, также является законопроект, позволяющий использовать геолокацию с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
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