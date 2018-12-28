"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев

Этому, в частности, посвящен материал в Popular Mechanics. Со ссылкой на CNBC издание сообщает, что Россия в начале декабря произвела очередные испытания "Циркона", в ходе которых и была подтверждена указанная выше скорость. По данным американских военных источников, также российским конструкторам удалось добиться длительного устойчивого полета, что является одной из важнейших проблем при разработке гиперзвукового оружия. Помимо этого за океаном полагают, что вместо исключительно противокорабельной ракеты, каким "Циркон" задумывался изначально, он будет модифицирован для ударов по наземным целям.

Напомним, "Циркон" предназначен для запуска из вертикальных пусковых установок, ракетой планируется оснастить, в частности, тяжелые крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", а также атомные подводные лодки. Именно последнее обстоятельство особенно беспокоит американцев. К примеру, АПЛ проекта "Ясень" могут нести до 40 ракет, и если эти субмарины также вооружат "Цирконом", они смогут нанести неожиданный массированный удар, ведь в отличие от кораблей, обнаружить подлодки гораздо сложнее.

Это несет реальную угрозу ВМС США. Американские корабли в своем арсенале имеют ряд ракет-перехватчиков, предназначенных для определенного вида угроз.

К примеру, зенитная управляемая ракета SM-3 разработана для уничтожения баллистических ракет на заатмосферных высотах, тогда как "Циркон" движется гораздо ниже. SM-6 предназначена как раз для низколетящих целей, но способна ли она поразить ракету, движущуюся со скоростью почти 3 километра в секунду, большой вопрос.

"На данный момент наиболее эффективным средством нейтрализации этих гиперзвуковых ракет является уничтожение платформ, на которых они находятся, перед запуском", - приходит к выводу автор Popular Mechanics.