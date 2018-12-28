Динамики, пока! Samsung создала "акустические" экраны

Выпустив на рынок Galaxy S8, компания Samsung стала пионером "безрамочности" в проектировании смартфонов (хотя с этим можно поспорить - ведь был еще Xiaomi Mi Mix). "Безграничные" экраны восьмерки пытались повторить почти все крупные производители техники, не говоря о бесчисленном множестве ноунейм-брендов подражателей из КНР.

На достигнутом южно-корейские инженеры не остановились и включились в гонку "дырявых" дисплеев. И, судя по заверениям корейского новостного издания ETNews, Samsung стремится занять 100 процентов лицевой стороны смартфонов полезной поверхностью.

Для этой цели в недрах компании изобретена технология Sound On Display (SoD), которую в январе для демонстрации широкой аудитории технологический гигант привезет на выставку Consumer Electronics Show (CES) 2019. Для еще большего расширения площади экрана под нож пойдут традиционные динамики. Звук будет "излучаться" из самого дисплея, используя вибрацию и костную проводимость. Стоит отметить, что "акустические" экраны потенциально могут задействоваться не только в мобильных устройствах, но и в ТВ-панелях.

К сожалению, на данный момент не ясно, пойдет ли прототип в серию и будет ли использоваться в коммерческом производстве в следующем году. Возможно, судьба технологии во многом будет зависеть от успешности демонстрационного показа на выставке.