Эксперт: Новый закон защитит права дольщиков уже действующих проектов

Действующие строительные проекты должны перейти на новую схему финансирования, когда средства граждан-дольщиков будут зачисляться на специальные защищенные счета. Таковы требования принятого закона , обратил на это внимание руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности предпринимателей в области строительства ТПП РФ Александр Моор. По его словам, ранее предполагалось, что правила будут распространены только на новые проекты.

"Закон вводит с 1 июля 2019 года обязательное использование всеми застройщиками, привлекающими средства граждан, эскроу-счетов, - говорит Александр Моор. - Таким образом, через полгода состоится окончательный переход от долевого строительства к проектному финансированию, когда застройщики будут зачислять средства граждан, приобретших квартиру в строящемся доме, на специальный банковский счет, где эти деньги будут храниться до окончания строительства и передачи ключей собственникам".

У застройщиков не будет доступа к этим деньгам, строить жилье они будут на кредитные средства, выданные банком, где открыт эскроу-счет. "Согласно поправкам, на новую схему должны перейти абсолютно все проекты, в том числе уже запущенные, а не только новые, как предполагалось ранее, - продолжает Александр Моор. - Для достройки проблемных объектов, застройщики которых обанкротились, Фонд защиты прав дольщиков создаст дочернюю компанию. Бесспорно, в перспективе этот закон будет способствовать развитию отрасли и более цивилизованных отношений между участниками рынка жилищного строительства. Однако уже сейчас ясно, что переход будет тяжелым и болезненным для всех игроков и сопровождаться рядом серьезных рисков".

Например, по его словам, банки неоднократно заявляли, что пока не готовы к работе с застройщиками в необходимом объеме - у них еще нет инструментов и экспертов для полноценной проверки объектов, под которые застройщик просит кредитование, и оценки финансовых рисков. Кроме того, страхование гражданской ответственности в этой области будет отменено, а новых гарантийных механизмов также пока нет.

"Но самое главное - это необходимость изменить подход чиновников к предпринимателям и строительному комплексу в целом, - говорит Александр Моор. - Строительная отрасль пришла в нынешнее состояние из-за коррупции и халатности, и обманутые дольщики - лишь одно из последствий решений, принятых 10-15 лет назад. Сам по себе переход на проектное финансирование не решит все проблемы. Главное сейчас - обеспечить прозрачность процесса, начиная от согласования архитектурного проекта, получения разрешения на строительство, выбора банком застройщика и заканчивая выделением ему денег с эскроу-счетов. Все эти меры должны приниматься совокупно".