Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области любительского рыболовства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

1) любительское рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы), осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов - разрешенный гражданину для добычи (вылова) в течение суток объем (количество, вес) водных биоресурсов, не относящихся к видам (подвидам и популяциям), занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и Федеральном законе от 2 июля 2013 года N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона

Действие настоящего Федерального закона распространяется на внутренние воды Российской Федерации, в том числе внутренние морские воды Российской Федерации, а также на территориальное море Российской Федерации, сухопутную территорию Российской Федерации, которая используется в целях осуществления любительского рыболовства.

Статья 4. Правовое регулирование отношений в области любительского рыболовства

Правовое регулирование отношений в области любительского рыболовства осуществляется на основании Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и настоящего Федерального закона.

Статья 5. Право собственности граждан на водные биоресурсы, добытые (выловленные) при осуществлении любительского рыболовства

Граждане, которые осуществляют любительское рыболовство в соответствии с настоящим Федеральным законом, приобретают право собственности на добытые (выловленные) водные биоресурсы в соответствии с гражданским законодательством.

Статья 6. Водные объекты, на которых допускается или запрещается осуществление любительского рыболовства

1. Любительское рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

3. Осуществление любительского рыболовства может быть запрещено или ограничено на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.

4. Любительское рыболовство запрещается осуществлять на:

1) используемых для прудовой аквакультуры не находящихся в собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах (в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках) и на используемых в процессе функционирования мелиоративных систем (включая ирригационные системы) водных объектах;

2) иных водных объектах, предоставленных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением случаев, если в соответствии с федеральными законами на указанных водных объектах допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры.

Статья 7. Ограничения любительского рыболовства

1. В целях охраны окружающей среды, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания дополнительно к ограничениям рыболовства, предусмотренным Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", устанавливаются следующие ограничения любительского рыболовства:

1) периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления любительского рыболовства гражданами с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов в водных объектах, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целях личного потребления;

2) запрет на осуществление любительского рыболовства с использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока;

3) запрет на осуществление любительского рыболовства с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением случая, установленного статьей 9 настоящего Федерального закона;

4) запрет на осуществление любительского рыболовства способом подводной добычи водных биоресурсов (подводной охоты):

а) в местах массового отдыха граждан;

б) с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой;

в) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;

г) с применением орудий добычи (вылова), используемых для подводной добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов;

5) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов.

2. При проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов не устанавливается.

3. Если иное не установлено правилами рыболовства, разрешается осуществлять любительское рыболовство с возвращением живых добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания.

Статья 8. Правила рыболовства и иные регламентирующие осуществление любительского рыболовства правила

1. Правила любительского рыболовства, в том числе ограничения любительского рыболовства, предусматриваются правилами рыболовства, установленными Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

2. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, особенности любительского рыболовства, в том числе ограничения любительского рыболовства, не урегулированные указанными в части 1 настоящей статьи правилами любительского рыболовства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденными в установленном законодательством порядке по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства.

Статья 9. Орудия добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении любительского рыболовства

1. Виды орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, разрешаемых для использования при осуществлении любительского рыболовства, устанавливаются правилами любительского рыболовства с учетом ограничений, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального закона.

2. Любительское рыболовство с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, разрешается гражданам в целях удовлетворения личных потребностей в периоды добычи (вылова) водных биоресурсов, определенные правилами рыболовства, предусмотренными статьей 8 настоящего Федерального закона, после учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий добычи (вылова) водных биоресурсов.

3. Учет сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и ведение реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов осуществляются территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Обязательная поштучная маркировка сетного орудия добычи (вылова) водных биоресурсов осуществляется путем нанесения на него фамилии, имени, отчества (если имеется) рыболова, характеристик сетного орудия добычи (вылова) водных биоресурсов и его учетного номера. Порядок обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и требования к данной маркировке устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Оборот жаберных сетей на территории Российской Федерации запрещается, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Особенности оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Применение сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов в целях любительского рыболовства на рыбоводных участках не допускается.

Статья 10. Особенности проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих добычу (вылов) водных биоресурсов

1. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, предусматривающие добычу (вылов) водных биоресурсов, проводятся в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности. Добычу (вылов) водных биоресурсов при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий могут осуществлять граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств и лица без гражданства.

2. Порядок уведомления о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих добычу (вылов) водных биоресурсов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.

3. Порядком уведомления, указанным в части 2 настоящей статьи, устанавливаются процедура представления организаторами официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности, уведомления о проведении соответствующих мероприятий и срок рассмотрения такого уведомления.

4. В уведомлении о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий должны содержаться следующие сведения:

1) место и сроки проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) наименование, адрес и место нахождения (место жительства) организаторов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

3) планируемое количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

4) информация о включении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий или календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статья 11. Участие граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в сохранении водных биоресурсов и среды их обитания

1. Граждане, общественные объединения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) участвуют в сохранении водных биоресурсов и среды их обитания в соответствии с настоящей статьей.

2. Граждане, общественные объединения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) имеют право:

1) получать от органов государственной власти информацию о состоянии водных биоресурсов и среды их обитания, водных объектах, на которых осуществляется любительское рыболовство, нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области любительского рыболовства, и другую информацию, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

2) участвовать в осуществлении общественного контроля в области любительского рыболовства, в том числе в форме общественного обсуждения;

3) участвовать в мероприятиях по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

Статья 12. Общественный контроль в области любительского рыболовства

1. Общественный контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и принятия органами государственной власти и органами местного самоуправления решений, затрагивающих предусмотренные настоящим Федеральным законом права граждан, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических лиц (ассоциациями и союзами).

2. Документы, подготовленные по результатам осуществления общественного контроля в области любительского рыболовства и представленные в органы государственной власти и органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

Статья 13. Федеральный государственный контроль (надзор) в области любительского рыболовства

Федеральный государственный контроль (надзор) в области любительского рыболовства осуществляется должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, и должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в части морских биоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14. Административная, уголовная ответственность за нарушение законодательства о любительском рыболовстве, возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам

1. Лица, виновные в нарушении законодательства о любительском рыболовстве, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Статья 15. О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире"

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4282) следующие изменения:

1) в абзаце 11 части первой статьи 6 слова "и спортивного" исключить;

2) статью 42 изложить в следующей редакции:

"Статья 42. Рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов

Отношения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов регулируются Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", Федеральным законом "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и настоящим Федеральным законом.".

Статья 16. О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; 2007, N 1, ст. 23; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; 2013, N 27, ст. 3440; 2014, N 45, ст. 6153; 2015, N 27, ст. 3999; 2016, N 27, ст. 4282; 2018, N 49, ст. 7493) следующие изменения:

1) пункт 16 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 6 части 1 статьи 16 слова "и спортивное" исключить;

3) в части 2 статьи 18 слова "и спортивного" исключить;

4) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Любительское рыболовство

К отношениям в области любительского рыболовства, не урегулированным настоящим Федеральным законом, применяются Федеральный закон "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской Федерации.";

5) часть 6 статьи 291 после слов "предусмотренного статьей 333 настоящего Федерального закона," дополнить словами "гражданами, осуществляющими любительское рыболовство в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",";

6) в пункте 6 части 1 статьи 30, части 5 статьи 31, пункте 6 части 1 статьи 34 слова "и спортивного" исключить;

7) пункт 5 части 3 статьи 431 признать утратившим силу;

8) дополнить статьей 65 следующего содержания:

"Статья 65. Переходные положения в отношении договоров о предоставлении рыбопромысловых участков, на основании которых осуществляется организация любительского и спортивного рыболовства

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие организацию любительского и спортивного рыболовства, вправе переоформить договор о предоставлении рыбопромыслового участка без проведения торгов на договор пользования рыболовным участком на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

2. Договор пользования рыболовным участком, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, заключается с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, до 1 января 2020 года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

3. Заключение договора пользования рыболовным участком, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, является основанием для включения соответствующего рыболовного участка в перечень рыболовных участков, предусмотренный частью 5 статьи 18 настоящего Федерального закона.

4. До переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в порядке и в сроки, которые указаны в части 2 настоящей статьи, на таких рыбопромысловых участках лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, указанных в этих договорах.

5. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка считается прекратившим свое действие в случае, если лицо, с которым заключен указанный договор, не подало в уполномоченный орган в установленном частью 2 настоящей статьи порядке заявление о переоформлении указанного договора.".

Статья 17. О внесении изменения в Водный кодекс Российской Федерации

В части 8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2015, N 29, ст. 4370) слова "и спортивного" исключить.

Статья 18. Заключительные положения

1. Договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства и (или) договоры пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства, которые заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и срок действия которых не истек, действуют до 31 декабря 2020 года, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. В районах добычи (вылова) (с указанием географических координат) водных биоресурсов в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации по представлению высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) с указанием видов водных биоресурсов из числа ценных видов водных биоресурсов, установленных в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства и (или) договоры пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства, срок действия которых не истек, сохраняют свое действие и регулируются статьей 333 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". По истечении срока действия этих договоров право на добычу (вылов) водных биоресурсов на указанных рыболовных участках предоставляется в порядке, предусмотренном статьей 333 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

3. Рыболовные участки для организации любительского рыболовства выделяются в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и перечнем, указанным в части 2 настоящей статьи.

4. Любительское рыболовство на рыбопромысловых участках и (или) рыболовных участках, указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, осуществляется при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного рыболовства) в соответствии с гражданским законодательством.

5. На рыбопромысловых участках и (или) рыболовных участках, указанных в частях 1-3 настоящей статьи, создается инфраструктура, необходимая для организации любительского и спортивного рыболовства.

Статья 19. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта 8 статьи 16 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 8 статьи 16 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин