Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 2; 2012, N 53, ст. 7643; 2016, N 27, ст. 4206; 2018, N 1, ст. 71; N 31, ст. 4861) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктами 11 - 19 следующего содержания:

"11) товары, маркированные средствами идентификации, - товары, на которые нанесены средства идентификации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и достоверные сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации) содержатся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

12) товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, - товары, включенные в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный Правительством Российской Федерации;

13) средство идентификации - код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода, или записанный на радиочастотную метку, или представленный с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации;

14) код маркировки - уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации и кода проверки;

15) код идентификации - последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара;

16) код проверки - последовательность символов, сформированная в результате криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая выявить фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки;

17) технические средства проверки кода проверки - программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства защиты кодов маркировки, в том числе фискальный накопитель, обеспечивающие возможность выявления корректировки или фальсификации кода идентификации в результате его проверки с использованием кода проверки и ключевого документа, предназначенного для проверки кода идентификации;

18) технические средства формирования кода проверки - программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства защиты информации, которые обеспечивают формирование кода проверки в результате криптографического преобразования кода идентификации и в отношении которых федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности выдан документ об их соответствии установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты кодов маркировки;

19) участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, - хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, связанную с приобретением и продажей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе производители этих товаров.";

2) в части 1 статьи 5:

а) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31) утверждение перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или критериев определения таких товаров, перечня групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных товаров средствами идентификации по видам деятельности, правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также особенностей маркировки отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении указанных товаров, включая сроки внедрения такой информационной системы и порядок реализации указанных товаров, произведенных до ввода обязательной маркировки средствами идентификации и не маркированных средствами идентификации;";

б) дополнить пунктами 32 - 35 следующего содержания:

"32) утверждение характеристик средств идентификации, в том числе структуры и формата кодов маркировки, кодов идентификации и кодов проверки, правил формирования и нанесения средств идентификации;

33) утверждение требований к техническим средствам, используемым участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена информацией с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе к техническим средствам проверки кода проверки, а также требований к участникам оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, получающим указанные технические средства;

34) утверждение порядка изъятия из оборота и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

35) утверждение размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации, и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также порядка ее взимания;";

3) главу 4 дополнить статьей 201 следующего содержания:

"Статья 201. Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

1. Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее - информационная система мониторинга), - государственная информационная система, создаваемая в целях автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения, повышения эффективности обмена информацией об обороте таких товаров и обеспечения их прослеживаемости, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационной системы мониторинга, порядок предоставления информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, и ее отнесения к общедоступной информации, порядок взаимодействия информационной системы мониторинга с государственными информационными системами и информационными системами участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Оператор информационной системы мониторинга определяется Правительством Российской Федерации.

4. Оператор информационной системы мониторинга централизованно обеспечивает формирование (генерацию) кода проверки с использованием технических средств формирования кода проверки.

5. Участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, обязаны представлять оператору информационной системы мониторинга информацию об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации, для включения такой информации в информационную систему мониторинга.

6. Информация, содержащаяся в информационной системе мониторинга, в обязательном порядке должна включать в себя:

1) сведения об участниках оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

2) сведения о товарах, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

3) сведения о средствах идентификации, нанесенных на товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации;

4) сведения о технических средствах, используемых участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена информацией с информационной системой мониторинга;

5) сведения о нарушениях требований об обязательной маркировке товаров средствами идентификации, выявленных потребителями этих товаров;

6) иные сведения, установленные Правительством Российской Федерации.

7. Обладателем информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, является Российская Федерация. Правомочия обладателя информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, от имени Российской Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, в пределах своих полномочий. Оператор информационной системы мониторинга осуществляет действия с информацией, содержащейся в информационной системе мониторинга, или разрешает осуществление таких действий в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Информация, содержащаяся в информационной системе мониторинга, является информацией ограниченного доступа, за исключением информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами, а также информации, отнесенной Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом к общедоступной информации.

9. Доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, обеспечивается оператором информационной системы мониторинга в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации в отношении коммерческой тайны и иной охраняемой законом тайны и с учетом положений настоящего Федерального закона.

10. Правом на доступ к информации, включая информацию ограниченного доступа, содержащейся в информационной системе мониторинга, с возможностью ее обработки обладает оператор информационной системы мониторинга. Пользователи информационной системы мониторинга обладают правом доступа к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, без возможности ее обработки с учетом ограничений доступа к информации, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

11. Оператор информационной системы мониторинга может осуществлять обработку информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, полученной от участника оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в интересах и по поручению такого участника оборота товаров без обезличивания такой информации.

12. Оператор информационной системы мониторинга может осуществлять обработку информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания такой информации в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, требованиями к обезличиванию такой информации и методами обезличивания такой информации.

13. Общедоступная информация, содержащаяся в информационной системе мониторинга, размещается оператором информационной системы мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

14. Организация информационного взаимодействия информационной системы мониторинга с государственными информационными системами обеспечивается в том числе посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

15. В информационной системе мониторинга обеспечиваются формирование и обработка информации в форме электронных документов, обмен информацией в форме электронных документов между оператором информационной системы мониторинга, федеральными органами исполнительной власти, участниками оборота товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, иными юридическими лицами, физическими лицами.

16. Участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, несут ответственность за полноту, достоверность и своевременность представления ими информации об обороте таких товаров оператору информационной системы мониторинга для включения в информационную систему мониторинга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Производители товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, получают содержащуюся в информационной системе мониторинга информацию о товарах, произведенных ими и находящихся в гражданском обороте в Российской Федерации, безвозмездно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

18. Предоставление сведений, составляющих государственную тайну, для включения в информационную систему мониторинга не допускается.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; 2016, N 27, ст. 4223; 2018, N 28, ст. 4156) следующие изменения:

1) статью 44 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на обработку оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации (далее - информационные системы мониторинга) информации, переданной ему оператором фискальных данных от имени и по поручению пользователя в соответствии с условиями договора, заключенного между оператором фискальных данных и пользователем. Обработка такой информации оператором информационных систем мониторинга осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". Оператор информационных систем мониторинга не является оператором фискальных данных.";

2) в пункте 2 статьи 45:

а) в абзаце пятом слова "налоговые органы не признается" заменить словами "налоговые органы и предоставление информации оператором фискальных данных для включения ее в информационные системы мониторинга не признаются";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"при наличии договора с пользователем осуществлять от имени и по поручению пользователя передачу в режиме реального времени информации, полученной от пользователя, оператору информационных систем мониторинга, а также передачу пользователю информации, полученной от оператора информационных систем мониторинга, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин