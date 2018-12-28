США выводом войск из Сирии хотят переложить ответственность за ситуацию на партнеров по международной коалиции, отметил 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, сообщает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что "на земле это также нелегитимно находящиеся там военнослужащие Франции, Великобритании, Германии, и, конечно же, есть и ВВС коалиции". По словам Сергея Лаврова, есть союзники в регионе, на которых хотят переложить дополнительное финансовое бремя.

Как уточнил глава российского МИД, Москва надеется получить от США конкретные разъяснения их целей в Сирии после вывода войск. Кроме того, ситуация, которая складывается в связи с решением США вывести войска из Сирии, будет обсуждаться на переговорах с турецкой делегацией 29 декабря.

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что причины вывода американских войск из Сирии и дальнейшие планы Вашингтона в регионе остаются неизвестными.