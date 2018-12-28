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28.12.2018 12:39
Рубрика: Власть

США хотят переложить ответственность за ситуацию в Сирии на коалицию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

США выводом войск из Сирии хотят переложить ответственность за ситуацию на партнеров по международной коалиции, отметил 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, сообщает ТАСС.

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Глава внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что "на земле это также нелегитимно находящиеся там военнослужащие Франции, Великобритании, Германии, и, конечно же, есть и ВВС коалиции". По словам Сергея Лаврова, есть союзники в регионе, на которых хотят переложить дополнительное финансовое бремя.

Как уточнил глава российского МИД, Москва надеется получить от США конкретные разъяснения их целей в Сирии после вывода войск. Кроме того, ситуация, которая складывается в связи с решением США вывести войска из Сирии, будет обсуждаться на переговорах с турецкой делегацией 29 декабря.

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что причины вывода американских войск из Сирии и дальнейшие планы Вашингтона в регионе остаются неизвестными.

Власть Работа власти Внешняя политика Ситуация в Сирии
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