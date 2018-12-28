Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации

1. Грубая провокация, устроенная по прямому распоряжению президента Украины Порошенко 25 ноября в Керченском проливе. Утром три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход Киевом не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины. Суда были задержаны, члены экипажей, среди которых оказались сотрудники украинских спецслужб, арестованы. Против них были возбуждены уголовные дела по обвинениям в незаконном пересечении государственной границы РФ. В тот же день Порошенко объявил о мобилизации украинской армии, а также добился одобрения в Верховной Раде введения военного положения в десяти украинских областях сроком на 30 дней. Эти агрессивные меры были предприняты им с целью возможного переноса сроков выборов президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года. На победу в них у нынешнего главы Украины практически нет шансов. В рейтинге доверия избирателей он уверенно занимает пятое место среди претендентов, не перешагивая за порог 10 процентов поддержки.

2. Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Она может способствовать процессу реальной денуклиаризации Корейского полуострова. От жесткой тональности угроз и взаимной личной вражды, которая грозила перерасти в глобальный конфликт, оба лидера неожиданно для всех стали признаваться в симпатиях друг к другу. Трамп, который еще за месяц до встречи в Сингапуре называл Кима "мальчиком-ракетой", уже осенью рассыпался в комплиментах ему. Вашингтон отменил совместные учения с Южной Кореей в регионе, а Пхеньян приостановил программу создания ядерного оружия и работу главного северокорейского военного полигона. В настоящее время обсуждается время и место второй встречи глав США и КНДР.

3. Великобритания в конце ноября подписала с лидерами 27 стран Евросоюза Соглашение по выходу из состава этого объединения. Таким образом, была официально запущена процедура Brexit ("брексита"), означающая начало развода официального Лондона с европейским сообществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй столкнулась с невероятным сопротивлением как в правящей партии и правительстве, так и в палате Общин. Лидер лейбористов Джереми Корбин пообещал запустить процедуру отстранения Мэй от власти. Будущее "брексита" оказалось под угрозой. В Великобритании грозят провести второй референдум по "брекситу", который может дезавуировать результаты первого и оставить страну в Евросоюзе.

4. Акции "желтых жилетов", начавшиеся в Париже 17 ноября с призывов в соцсетях как ответ на планируемое французскими властями повышение цен на бензин и дизельное топливо, постепенно превратились в настоящую головную боль для Елисейского дворца. Тем временем "жилеты" от экономических приступили к выдвижению политических требований - они требуют отставки правительства и ухода президента Макрона. Власти были вынуждены пойти на значительные уступки митингующим. Центр Парижа, впервые с 1968 года, понес значительные убытки - повреждены памятники культуры, разграблены бутики, сожжены автомобили. Тем временем акции переместились в другие европейские страны - соседние Бельгию, Нидерданды, и даже восточноевропейскую Венгрию как символ сопротивления правящей элите. А за этим, ухмыляясь, наблюдает президент США Дональд Трамп, расположения которого так подобострастно и настойчиво добивался Макрон.

5. Жестокое убийство независимого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которое было совершено в помещении консульства Саудовской Аравии в Анкаре. Хашкаджи, который с 2017 года проживал в США и работал на "Вашингтон пост", вызывал раздражение в Эр-Рияде тем, что критиковал политику наследного принца Мухаммеда бин Салмана и действия королевства в разъяренном гражданской войной Йемене. 2 октября он вошел в здание саудовского консульства в Анкаре, чтобы получить документы о разводе со своей первой женой из Саудовской Аравии, необходимые ему для заключения нового брака. Невеста так и не дождалась его, находясь несколько часов у здания консулата. Позже, по данным турецких спецслужб, стало известно, что Хашкаджи убили под музыку, а затем расчленили тело, непонятно, куда спрятав останки. По превалирующей версии, растворив их в кислоте. Его последними словами было: "Мне трудно дышать". Для ликвидации журналиста, отмечают турецкие спецслужбы, в Анкару прибыла группа из 15 саудовских силовиков, включая патологоанатома, ее действия координировал ближайший помощник саудовского принца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Эр-Рияда экстрадиции виновных и суда над ними в Турции. Факт убийства признали власти Саудовской Аравии, добавив, что королевство не выдает своих соотечественников. Расправу осудили многие страны мира, ЦРУ и сенат США признали ответственным за нее саудовские власти. Президент Трамп не верит в виновность принца. Покойный журналист Хашкаджи в составе группы погибших репортеров мира удостоен престижного звания "Человек года" американского журнала "Time".

6. Трамп, который ранее говорил о своем недоверии к системе международных отношений, разорвал в одностороннем порядке ряд ключевых правовых соглашений, в том числе обеспечивающих глобальное равновесие на планете и ядерный паритет. Еще в конце 2017 года он сообщил о выходе из Парижского климатического соглашения, а осенью этого года Вашингтон подтвердил необратимый характер данного решения. Во-вторых, глава Белого дома вышел из иранской ядерной сделки, которая была заключена в 2015 году между Тегераном и "пятеркой" международных посредников, включая США. Его подвергли жесткой критике на Капитолии даже собственные однопартийцы. В соответствии с этим соглашением, мировое сообщество, в обмен на отказ Ирана от создания ядерного оружия и согласие на инспекции его атомных объектов, обязалось снять ряд санкций, действовавших в отношении Исламской Республики. Однако вскоре Белый дом в два этапа - летом и в ноябре этого года - ввел ряд жестких санкционных мер в отношении иранских юридических и физических лиц, что, в частности, затронуло интересы многих крупнейших фирм стран ЕС, торгующих с Тегераном. В-третьих, что еще более усугубило непростую обстановку на Ближнем Востоке, Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, что вывело из себя арабский мир, а также заявил о переносе в этот город из Тель-Авива американского посольства. Наконец, Вашингтон заявил, что в одностороннем порядке выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. На очереди - реализация обещания Трампа выйти из соглашения по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), что реально возвращает две ведущие страны к эпохе противостояния времен "холодной войны".

7. Ангела Меркель лишилась поста председателя правящей в Германии партии Христианско-Демократический Союз. Это произошло в начале декабря на съезде ХДС в Гамбурге. Меркель, которая уйдет с поста канцлера ФРГ в 2021 году, пострадала за свою крайне мягкую и либеральную политику в отношении мигрантов. В рядах беженцев оказалось множество деклассированных, уголовных и маргинальных элементов, которые, получив кров и неплохие (до тысячи евро) пособия в ФРГ, оказались причастны к сотням тяжких преступлений, включая изнасилования женщин и детей. Миграционная политика Меркель привела к провалу позиций ХДС на двух региональных выборах в ключевых землях - Бавария и Гессен и спровоцировала рост популярности правой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии".

8. На Кубе накануне 60-летия революции, отмечаемого 1 января 2019 года, начаты кардинальные политические реформы, которые должны стимулировать экономику острова. Глава Госсовета Кубы 88-летний Рауль Кастро, как и обещал несколько лет назад, покинул свой пост, уступив его перспективному политику нового поколения 56-летнему Мигелю Диасу-Каннелю, третьему в общей сложности и первому гражданскому лицу, который не принимал участие в революции, - руководителю Кубы. При этом Рауль Кастро до 2021 года останется председателем кубинской компартии - по сути, основного органа власти в стране. На Кубе разработан проект новой конституции, которая призвана заменить Основной Закон страны от 1976 года. При обсуждении проекта конституции прошло более 135 тысяч собраний на всех уровнях на Кубе. Высказано более 1 миллиона 700 тысяч предложений. В ближайшее время национальный парламент будет обсуждать высказанные предложения, и в январе общественности будет представлен новый проект конституции. Существующая конституция состоит из 137 статей, новая будет иметь 224. На Кубе проведены выборы в Национальную Ассамблею и произведена серьезная ротация в органах власти. Средний возраст членов парламента теперь составляет около 50 лет. 53 процента членов Ассамблеи - женщины. Кубинский парламент - это второй парламент в мире, где существует такой высокий процент женщин. Три вице-президента из пяти в Госсовете - это женщины. Вице-спикер национального парламента тоже женщина, в кабинете - девять министров женщин, это более 35 процентов состава правительства. Из 135 кубинских послов более 30 - женщины. Подобные примеры очень трудно найти где-нибудь в мире.

9. Северную Америку и Карибский регион во второй половине 2018 года захлестнула волна мощных стихийных бедствий. В Калифорнии произошли самые мощные в истории пожары, стоившие жизней десятков человек, включая пожарных. На Северную Америку и французские заморские территории впервые с такой частотой, буквально друг за другом, обрушилась серия мощнейших ураганов, которым по традиции, были присвоены человеческие имена. Лесли, Майкл, Оскар, наконец, разрушительная Флоренс, получившая четыре балла по пятибалльной шкале, не считая разного рода тропических штормов, все они с июня по октябрь, заставляли содрогнуться и бежать в панике из своих домов жителей многих штатов юга и северо-востока США. Трамп неоднократно объявлял о введении чрезвычайного положения в некоторых штатах. Последствия ураганов были катастрофическими: так, Флоренс унес жизни 53 человек и нанес ущерб американской казне примерно на 17 миллиардов долларов.

10. В мире в уходящем году скончалось множество всемирно известных политиков, деятелей культуры и искусства. Экс-президент США Джордж Буш-старший, великий итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, выдающаяся оперная певица Монсеррат Кабалье, Стивен Хопкинс - ученый-мыслитель, прикованный к инвалидному креслу…Но и в этом ряду ушедших мы выделяем смерть легендарного Шарля Азнавура, певца франко-армянского происхождения. Он умер 1 ноября в возрасте 94 лет в своей ванной от отека легких, вызванного острой респираторной инфекцией. Его талант открыла несравненная Эдит Пиаф. За свою жизнь Азнавур спел примерно 1300 песен на разных языках: французском, армянском, итальянском, английском и даже русском - достаточно вспомнить "Эх раз, да еще раз". Продал более 200 миллионов дисков. По совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Шарль Азнавур был назван "лучшим эстрадным исполнителем ХХ века". Он безумно любил свою родную Армению и приложил много сил, чтобы защищать ее интересы за рубежом. Прощание с Азнавуром прошло в знаменитом пантеоне Дома инвалидов в Париже.

