Оформлен первый электронный паспорт транспортного средства на импортированный в Россию автомобиль. Об этом сообщает АО "Электронный паспорт". До сих пор электронные ПТС оформлялись только на произведенные в стране транспортные средства.

Первым импортированным в Россию автомобилем с электронным ПТС стал спортивный внедорожник Porsche Cayenne Turbo. А компания "Порше Руссланд" стала первой среди автомобильных импортеров, которая оформила ЭПТС на ввезенный в Россию автомобиль, прошла с ним предусмотренные таможенные процедуры и завершила цепочку необходимых действий успешной регистрацией в ГИБДД.

Также как и автопроизводители, работающие на российском рынке, импортеры автомобилей, в зависимости от их готовности, будут осуществлять единовременный или постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года.

Для покупателей автомобилей с ЭПТС процесс регистрации автомобиля в ГИБДД не претерпит изменений. Дилер оформит покупателю договор купли-продажи, в котором будет указан номер ЭПТС. С данным договором покупатель зарегистрирует автомобиль в ГИБДД и получит свидетельство о регистрации транспортного средства и регистрационные номера.

Напомним, что при получении электронного ПТС из оборота уходит бумажный. То есть, автовладелец, который приобретет автомобиль с ЭПТС, на руки бумажной привычной синей простыни не получит. Вся информация о машине будет только в электронном виде. И сотрудники ГИБДД, а также страховщики при оформлении полиса ОСАГО будут пользоваться именно ей.

Впрочем, обязательного обмена бумажного ПТС на электронный не предполагается. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Кроме того, если автовладелец потерял свой бумажный ПТС, он сможет получить его бумажный дубликат в ГИБДД, если захочет.

А электронный ПТС потерять невозможно.

Кстати, на сегодняшний день, по данным АО "Электронный паспорт" оформлено 93 ЭПТС.