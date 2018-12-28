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Рубрика: Власть

Песков прокомментировал публикацию в интернете данных журналистов BBC

Текст: Кира Латухина
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В Кремле с пониманием относятся к публикации личных данных журналистов BBC в ответ на соответствующие действия в отношении российских СМИ.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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"Мы негативно относимся к этому и на самых разных уровнях высказывали абсолютное непонимание и разочарование в связи с тем, что творится сейчас в Великобритании в отношении журналистов "Спутника" и RT", - заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя публикацию в Интернете списка сотрудников российского офиса BBC, представитель Кремля заметил: "Ну, а то, что появилось здесь, а что вы хотели? Мы хоть, как сказал Путин, не приверженцы кодекса Хаммурапи (симметричный ответ - прим. "РГ"), но это только в официальном плане". В Кремле с пониманием относятся к подобной практике.

Происходящее с российскими СМИ в Великобритании Песков назвал "абсолютно беспрецедентным, не соответствующим цивилизованным нормам, вообще правилам отношения к СМИ, принципам свободы СМИ, а главное - наносящим прямую угрозу безопасности физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании".

"Конечно, мы не могли скрыть своего и возмущения, и непонимания, и осуждения", - сказал представитель Кремля.

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