В Кремле назвали причину проверки корпорации BBC

Проверку Роскомнадзором британской телекомпании ВВС можно считать ответом на действия британского регулятора Ofcom в отношении RT.

"Безусловно можно”, - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на соответствующий вопрос.

"Хотя у многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов в плане тенденциозного освещения событий не в режиме СМИ, а в запрограммированном и ангажированном режиме", - продолжил Песков.

"Никто не вправе упрекать таким образом телекомпанию - только уполномоченное ведомство, и это и происходит", - подытожил представитель Кремля.

"В Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением событий, связанных с РФ, с освещением того, что происходит в Сирии и внутри России, - заключил Песков. - Но опять же здесь можно говорить о какой-то вкусовщине, в данном случае вопросом просто займется уполномоченный орган".