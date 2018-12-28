Путин обсудил на Совбезе события в Сирии

Постоянные члены Совбеза РФ позитивно оценили восстановление контроля Дамаска над рядом территорий страны.

Сегодня президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Речь шла о ситуации в Сирии.

Также обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки и международные темы.

"Дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что ранее сегодня, отвечая на вопрос журналистов, одобряют ли в Кремле контроль Дамаска над курдскими районами Сирии, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил: "Конечно. Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки".

"Тенденция к расширению зоны контроля правительственных сил - безусловно, позитивная", - подчеркнул Песков. Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что подразделения правительственных сил вошли в Манбидж и подняли над городом флаг республики.

Также Владимир Путин поздравил постоянных членов Совбеза с наступающим Новым годом.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.