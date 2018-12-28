Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, двадцатидневный срок, в который можно оплатить штраф со скидкой в 50%, продлевается, если копия постановления, отправленная по почте заказным письмом, была доставлена с задержкой.

Закон уточняет, каким образом следует поступить гражданину, чтобы восстановить льготный период.