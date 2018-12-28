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Рубрика: Власть

За вовлечение детей в несанкционированные митинги будут штрафовать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.

Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который дополняется нормой о том, что "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа".

Гражданам за такое правонарушение грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. При этом для должностных лиц предусмотрен штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, за повторное совершение такого правонарушения предусмотрена повышенная административная ответственность.

Власть Работа власти Госуправление Президент Законопроекты и комментарии
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