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Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг

Текст: Ольга Игнатова

Закон об отмене платы за национальный роуминг подписал президент России Владимир Путин.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

К первому июня, когда закон должен вступить в силу, мобильные операторы пересмотрят все свои тарифные планы, в которые заложен национальный роуминг. Будут установлены единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России, независимо от того, находится ли абонент в том регионе, где он приобрел номер, или же за его пределами.
Когда отменят роуминг в Союзном государстве

Авторы законопроекта, депутаты Госдумы, отмечали в пояснительной записке к документу, что изначально роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, "при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора". Это было накладно для операторов, соответственно, они стали перекладывать траты на пользователей. Но сегодня подобный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым.

Какие виды роуминга (услуги сотовой связи вне зоны обслуживания "домашней" сети абонента с использованием ресурсов другой сети) сегодня существуют?

Фото: depositphotos.com
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Внутрисетевой. Это когда абонент, подключенный к одному из действующих операторов мобильной связи, при перемещении по территории страны регистрируется в той же самой сети. При этом он начинает пользоваться всеми услугами сети уже по другим тарифам, часто отличающимися от привычных, установленных в его регионе.

Национальный. Когда абонент попадает в регион или зону, где не действует покрытие его "домашнего" оператора (у которого он приобрел номер), его телефон просто регистрируется в другой сети.

Международный. Действует за пределами родного государства. Дает возможность пользоваться услугами мобильной сети зарубежного провайдера. Международный роуминг легче всего работает в стандарте GSM и используется более чем 80 процентов международных мобильных операторов.

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Межстандартный. Роуминг, дающий возможность перемещаться между сетями различных стандартов.

Data-роуминг. Большинство сотовых операторов предоставляет услугу Data-роуминга, позволяющую абоненту пользоваться услугами на базе различных технологий передачи данных за пределами "домашней" сети.

Экономика Отрасли Связь Президент Отмена национального роуминга
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