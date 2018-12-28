Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства

Закон, позволяющий президенту России определять категории иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право упрощенно получать российское гражданство в гуманитарных целях, подписал Владимир Путин. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правовой информации.

В законе прописан порядок подачи необходимых для получения гражданства заявлений. Там же можно ознакомиться со списком требуемых документов.

По мнению законодателей, эта мера облегчит получение гражданства для соотечественников, которые живут в горячих точках, а также государствах с тяжелой общественно-политической и экономической обстановкой.

Закон об упрощенном получении гражданства был одобрен Советом Федерации 21 декабря. По мнению сенаторов, это, в первую очередь, связано с защитой соотечественников, живущих за рубежом. Во-вторых, большое число как россиян, так и иностранцев, считают привлекательным для себя жить и работать в России и в перспективе - получить гражданство.