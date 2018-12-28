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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Баста пригласит на концерт костромичку после "Елки желаний" в Кремле

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: Николай Галкин/ТАСС Фото: Николай Галкин/ТАСС
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Рэпер Баста пригласит на свой концерт в Москву 18-летнюю Маргариту Мельникову из поселка Александровское Костромской области, открытка которой висит на новогодней "елке желаний" в Кремле.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль

Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества, прошедшего 27 декабря в Кремле, предложили исполнить желания россиян. На двух новогодних елках благотворители разместили игрушки с записками о мечтах детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, страдающих серьезными заболеваниями.

Участникам заседания предложили исполнить эти желания в рамках проекта "Мечтай со мной". На одной из елок оказалась открытка 18-летней костромички Маргариты Мельниковой, которая написала, что хотела бы посетить концерт Басты.

- Конечно, я приглашу Маргариту на концерт. Но мне нужен ее телефон или телефон ее родственников, - цитирует слова Басты РИА Новости.

В декабре в благотворительном проекте "Мечтай со мной" принял участие президент России Владимир Путин. Он пообещал исполнить пять детских желаний. В частности, исполнилась просьба тяжелобольного пятилетнего мальчика, который мечтал совершить вертолетную экскурсию. В результате участия в проекте ребенок поднялся в небо на вертолете и увидел с высоты Санкт-Петербург. Еще один больной ребенок, мечтавший пожать руку президенту, побывал в Кремле, где он встретился с главой государства и получил его автограф.

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