Новый военно-транспортный самолет РФ вырулил на взлетную полосу

Ил-112 выполняет первую рулежку по взлетно-посадочной полосе. Фото Сергей Пугачев/russianplanes.net. pic.twitter.com/pEcDrCcFkM — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 декабря 2018 г.

В Воронеже стартовал ключевой этап аэродромных испытаний нового военно-транспортного самолета Ил-11. Самолет выполнил первые рулежки по взлетно-посадочной полосе.

- Начался самый ответственный этап подготовки к первому полету, - написал в соцсети генеральный директор ПАО "Ильюшин" Алексей Рогозин.

Напомним, испытания Ил-112 параллельно ведутся по двум направлениям. Летный прототип транспортника отрабатывает цикл аэродромных тестов, перед тем как впервые подняться в воздух - это произойдет в феврале. Второй самолет в разобранном виде отвезли в ЦАГИ - там его соберут вновь и подвергнут двухгодичным ресурсным и статическим испытаниям. Уже известно, что опытные образцы получились слишком тяжелыми - в серийных машинах этот недостаток устранят.

"Летающий грузовик" Ил-112 заменит в войсках устаревший Ан-26. Новый самолет может перевезти пять тонн груза на 1200 километров, используя грунтовые аэродромы. Ил оснащен современной авионикой, на него планируется установить бортовой комплекс обороны.