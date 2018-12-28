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28.12.2018,  
19:17
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Новый военно-транспортный самолет РФ вырулил на взлетную полосу

В Воронеже стартовал ключевой этап аэродромных испытаний нового военно-транспортного самолета Ил-11. Самолет выполнил первые рулежки по взлетно-посадочной полосе.

Фото: Министерство обороны РФ
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- Начался самый ответственный этап подготовки к первому полету, - написал в соцсети генеральный директор ПАО "Ильюшин" Алексей Рогозин.

Напомним, испытания Ил-112 параллельно ведутся по двум направлениям. Летный прототип транспортника отрабатывает цикл аэродромных тестов, перед тем как впервые подняться в воздух - это произойдет в феврале. Второй самолет в разобранном  виде отвезли в ЦАГИ - там его соберут вновь и подвергнут двухгодичным ресурсным и статическим испытаниям. Уже известно, что опытные образцы получились слишком тяжелыми - в серийных машинах этот недостаток устранят.

"Летающий грузовик" Ил-112 заменит в войсках устаревший Ан-26. Новый самолет может перевезти пять тонн груза на 1200 километров, используя грунтовые аэродромы. Ил оснащен современной авионикой, на него планируется установить бортовой комплекс обороны.

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