Фото: Новый военно-транспортный самолет РФ увезли на грузовике

Фюзеляж перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 отправлен с воронежского авиазавода в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе ПАО "Ильюшин".

Длинный автопоезд с закутанным в брезент 24-метровым фюзеляжем без киля и крыльев в сопровождении спецавтомобилей выехал из ворот авиазавода и направился к выезду на федеральную трассу М-4 "Дон". Ранее в Подмосковье были доставлены 27-метровое крыло самолета и детали поменьше. В ЦАГИ самолет соберут, но в воздух он не поднимется - это второй опытный образец Ил-112, предназначенный для статических и ресурсных испытаний на земле.

Первый построенный в Воронеже Ил-112 готовится к летным испытаниям. Самолет передан на заводскую летно-испытательную станцию и проходит цикл аэродромных тестов, предшествующих первому полету.

Перспективный транспортник заменит в ВКС России устаревший Ан-26. Новый самолет способен доставить пять тонн груза на 1200 километров, используя грунтовые аэродромы. Опытный образец получился слишком тяжелым, на серийных машинах этот недостаток будет исправлен.