Синоптики рассказали о новогодней погоде

Пришедшее в Центральную Россию похолодание продлится недолго: теплеть начнет уже на выходных - правда, всего на несколько градусов. В первых числах января в большинстве регионов ЦФО установится хорошая зимняя погода с легким морозцем, рассказали в Гидрометцентре.

Похолодание пришло в Центральную Россию в четверг, сменив мягкую и снежную погоду. К вечеру 27 декабря в больнистве областей похолодало до -10 и ниже. Синоптики предупреждают о гололедице и снежном накате, водителей просят быть особенно внимательными. В Смоленской области снег продолжит идти, а температура в ночь на субботу может опуститься до -15. Под Брянском перепад ночных и дневных температур составит 13 градусов: днем -2, ночью -15.

На северо-востоке округа днем около 9 градусов мороза, ночью 13. Схожая погода ожидается в Воронежской, Липецкой и Рязанской областях. Немного холоднее в Тамбове: в ночь на субботу там будет до 15 градусов мороза, днем воздух прогреется до - 11 и пойдет небольшой снег.

Теплеть начнет уже в новогоднюю ночь. 1 января температура в большинстве регионов ЦФО повысится на 2-3 градуса, в среду станет еще теплее и пойдет снег.