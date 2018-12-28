Видео: Советы для тех, кто еще не купил новогоднюю елку

Выбор новогодней елки - задача ответственная. Тем, кто еще не успел купить праздничное дерево, самое время посетить елочные базары. В этом году в Москве открылось около 270 точек.

Классические русские ели, пышные сосны, импортные пихты - выбор большой. Для тех, кто не хочет покупать целое дерево, но любит аромат хвои, есть бюджетный вариант - букет из елового лапника. А нелюбители выбрасывать елку после праздников могут купить дерево в кадке и дать ему вторую жизнь - например, высадить весной на даче. Мы побывали на одном из елочных базаров и узнали, из каких регионов к нам везут деревья и как за ними правильно ухаживать, чтобы новогоднее настроение в доме длилось все каникулы.