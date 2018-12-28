В Якутии подготовились к поискам фрагментов ракеты-носителя "Союз"

В Якутии подготовились к поискам отделяющихся фрагментов ракеты-носителя "Союз 2.1а", запущенной с космодрома Восточный 27 декабря.

Территория республики подпадает под районы падения отделяющихся частей ракеты. Подготовительные работы проведены в Вилюйском и Алданском районах, где предстоят поиски, отмечает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В Вилюйском улусе представители ФГУП "ЦЭНКИ" Госкорпорации "Роскосмос" и Минэкологии республики накануне запуска провели встречи с жителями сел Югюлятцы и Кюлякянь. В ходе встреч обсуждены вопросы обеспечения безопасности населения и окружающей среды.

В Алданском районе в работе задействованы специалисты ФГУП "ЦЭНКИ", Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Службы спасения РС(Я) и Минэкологии Якутии. По словам госинспектора Алданского комитета государственного экологического надзора Петр Иванов, накануне старта был произведен облет одного из районов падения фрагментов с отбором проб природных сред.

Местные СМИ отмечают, что в день старта ракеты жители села Югюлятцы видели падение отделяющихся частей, чему предшествовало несколько хлопков. Сейчас специалисты занимаются фиксированием мест падения фрагментов. Вывозить их из тайги будут весной, когда растает снег.