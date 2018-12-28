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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии подготовились к поискам фрагментов ракеты-носителя "Союз"

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии подготовились к поискам отделяющихся фрагментов ракеты-носителя "Союз 2.1а", запущенной с космодрома Восточный 27 декабря.

Территория республики подпадает под районы падения отделяющихся частей ракеты. Подготовительные работы проведены в Вилюйском и Алданском районах, где предстоят поиски, отмечает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Из Вилюйского района Якутии вывезли все отделившиеся части "Союза-2"

В Вилюйском улусе представители ФГУП "ЦЭНКИ" Госкорпорации "Роскосмос" и Минэкологии республики накануне запуска провели встречи с жителями сел Югюлятцы и Кюлякянь. В ходе встреч обсуждены вопросы обеспечения безопасности населения и окружающей среды.

В Алданском районе в работе задействованы специалисты ФГУП "ЦЭНКИ", Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Службы спасения РС(Я) и Минэкологии Якутии. По словам госинспектора Алданского комитета государственного экологического надзора Петр Иванов, накануне старта был произведен облет одного из районов падения фрагментов с отбором проб природных сред.

Местные СМИ отмечают, что в день старта ракеты жители села Югюлятцы видели падение отделяющихся частей, чему предшествовало несколько хлопков. Сейчас специалисты занимаются фиксированием мест падения фрагментов. Вывозить их из тайги будут весной, когда растает снег.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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