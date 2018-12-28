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28.12.2018 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

И.о. начальника мордовской колонии стал фигурантом дела о рабском труде

Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника исправительной колонии №14 в Мордовии. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч 1 ст 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СК.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Дело возбудили по итогам внутренней проверки ФСИН, которая была организована после жалобы бывшей заключенной ИК-14 о рабском труде осужденных. В результате скрытой проверки был установлен факт того, что женщины-заключенные занимались пошивом одежды с семи утра до часа ночи. Поводом для удлиненного рабочего дня стали заказы, которые выполнялись для коммерческих фирм.

По версии следствия, сверхурочные работы были организованы руководителем колонии не позднее октября-декабря 2018 года. Добровольного согласия осужденные не давали. В итоге глава колонии Юрий Куприянов был отстранен от должности руководителя. Материалы проверки были переданы в следственные органы. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности иных сотрудников колонии.

Сейчас следователи опрашивают заключенных, которые работали в швейном цехе. Кроме того, ведется допрос сотрудников исправительного заведения.

Заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко ранее заверил, что будут установлены все лица, которые "набивали карманы за счет осужденных женщин". Также будет проведена проверка всей вертикали управления ФСИН по Мордовии.

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