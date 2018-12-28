Новости

Песков назвал беспочвенными обеспокоенности главы РУСАДА 15:12
Суд в Польше обязал немецкий канал извиниться за сериал о войне 15:07
Видео: В Дагестане снежная лавина засыпала грузовик 15:06
Четверо челябинцев осуждены за подрыв самодельной бомбы и убийство 14:50
СК завершил расследование дела экс-главы Марий Эл 14:46
По улицам Перми прокатился реактивный самолет Як-40 14:45
Баста пригласит на концерт костромичку после "Елки желаний" в Кремле 14:45
Посол РФ в Британии пообещал ответные меры в случае закрытия телеканала RT 14:35
Песков рассказал о письме Путина Кочаряну 14:34
Звезда "Такси" Сами Насери сыграет "француза с русским сердцем" 14:33
В Уфе при столкновении троллейбуса и автобуса пострадали два человека 14:33
Видео: В Петербурге пьяный мужчина напал на бригаду "скорой" 14:30
В Кремле приветствовали контроль Дамаска над Манбиджем 14:24
В Крыму поезд снес фуру на железнодорожном переезде 14:09
В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание денег 14:06
Песков: Путин может встретиться с Эрдоганом в следующем году 14:05
Путин поговорил по телефону с президентами Финляндии и Киргизии 13:55
Машины с контрабандными сигаретами задержаны на границе с Абхазией 13:49
Кустурица снимет "Идиота" и "Преступление и наказание" с китайцами 13:45
Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам 13:42
ЦБ выпустит монеты к годовщине освобождения Ленинграда от блокады 13:41
В карельской колонии выявили вербовщика террористов 13:39
Вильфанд рассказал о погоде в январе 13:32
Renault Dokker Stepway приедет в Россию с расширенным оснащением 13:30
Песков: Оснований считать арестованных моряков Украины военнопленными нет 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
28.12.2018 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завершил расследование дела экс-главы Марий Эл

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, экс-министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и гендиректора коммерческой структуры Натальи Кожановой.

Как сообщили в ведомстве, фигуранты в зависимости от роли каждого обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия.

Вице-губернатора Псковской области арестовали на два месяца

По данным следствия, Маркелов получил через Кожанову 235 миллионов рублей от владельца местной птицефабрики. За эти деньги глава региона обещал покровительство и содействие в получении средств господдержки сельскохозяйственного комплекса. Долгушева при этом предоставляла ложную информацию от Минсельхоза Марий Эл в интересах предпринимателя.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - заявили в СК РФ.

Владелец птицефабрики, также ставший фигурантом дела о взятке, скрылся от следствия и находится в розыске.

Напомним, возглавлявший Марий Эл в течение 16 лет Леонид Маркелов был задержан в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки. Незадолго до этого он был снят с должности руководителя республики. На время следствия Маркелов был заключен под стражу, он содержится в СИЗО "Матросская тишина". Свою вину экс-глава региона отрицает, заявляя, что деньги были им получены в рамках коммерческой сделки.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Йошкар-Ола Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан закон об изоляции в тюрьмах осужденных за терроризм
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в незаконные митинги
Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства
В Крыму ограждение на границе с Украиной назвали защитой от пакостей
ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года