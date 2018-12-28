СК завершил расследование дела экс-главы Марий Эл

В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, экс-министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и гендиректора коммерческой структуры Натальи Кожановой.

Как сообщили в ведомстве, фигуранты в зависимости от роли каждого обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, Маркелов получил через Кожанову 235 миллионов рублей от владельца местной птицефабрики. За эти деньги глава региона обещал покровительство и содействие в получении средств господдержки сельскохозяйственного комплекса. Долгушева при этом предоставляла ложную информацию от Минсельхоза Марий Эл в интересах предпринимателя.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - заявили в СК РФ.

Владелец птицефабрики, также ставший фигурантом дела о взятке, скрылся от следствия и находится в розыске.

Напомним, возглавлявший Марий Эл в течение 16 лет Леонид Маркелов был задержан в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки. Незадолго до этого он был снят с должности руководителя республики. На время следствия Маркелов был заключен под стражу, он содержится в СИЗО "Матросская тишина". Свою вину экс-глава региона отрицает, заявляя, что деньги были им получены в рамках коммерческой сделки.