Новосибирца будут судить за нападение с костылем на росгвардейца

В Новосибирске завершено расследование дела о нападении на сотрудника Росгвардии.

Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, 9 ноября этого года 42-летний мужчина зашел в супермаркет, взял с прилавка бутылку водки и начал пить, не доходя до кассы.

Сотрудники магазина предложили жаждущему расплатиться за товар, однако получили отказ. Пришлось вызывать вневедомственную охрану. Когда один из приехавших на вызов сотрудников Росгвардии приблизился к нарушителю, тот открутил от собственного костыля ручку, обнажив 25-сантиметровый клинок, и бросился в атаку, нанеся росгвардейцу удар в грудь.

От смертельного ранения пострадавшего спас бронежилет. Владельца "секретного оружия" обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ему грозит срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.