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28.12.2018 14:38
Проект: В регионах

СУЭК-Кузбасс дарит детям новогодние подарки

Более 12 тысяч детей сотрудников предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" получили новогодние подарки. В том числе четыреста ребят, отличившихся в учебе, общественной работе и спорте, стали участниками елок Генерального директора компании "СУЭК-Кузбасс".
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Уже традиционно такие новогодние театрализованные представления устраиваются в городах Ленинск-Кузнецкий и Киселевск. На празднике Нового года в гости к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка, сказочные феи и принцессы, медведи и динозавры, любимые герои мультфильмов. Добрые волшебники учат ребят делать чудеса, утраивают различные веселые игры и конкурсы.

Не были забыты в предновогодние дни и воспитанники социальных учреждений городов Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, Прокопьевского района. Для них Дедушка Мороз и Снегурочка также принесли более семисот подарков от компании "СУЭК-Кузбасс". Побывали сказочные герои и в Губернском центре горных лыж и сноуборда в Таштаголе, где занимаются по реабилитационной программе "Лыжи мечты" дети с ограниченными возможностями здоровья из Прокопьевского района.

Шахтеры также поддержали состоявшуюся в Ленинске-Кузнецком традиционную ежегодную благотворительную акцию "Вместе помогаем детям". Сертификаты на общую сумму 350 тысяч рублей получили семь лучших детских творческих коллективов. Еще столько же средств направлено в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров на приобретение лекарств и медицинских препаратов детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой компании СУЭК-Кузбасс

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