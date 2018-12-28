В Россию из Ирака вернутся 30 детей

В РФ вернутся из Ирака 30 российских мальчиков и девочек. Самолет с детьми 30 декабря прилетит в Россию.

Как сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, воздушное судно сядет на одном из подмосковных аэродромов. На борту будут три ребенка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а также 24 из Дагестана.

Он также добавил, что подробностей этой операции не сообщалось, чтобы не навредить работе по возвращению маленьких россиян на родину.

- Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось, - сказал Кадыров.

Ранее, во время во время пресс-конференции Владимира Путина спросили о судьбе российских детей, оказавшиеся в Сирии. Он заверил, что делается все необходимое в этом направлении.

"Что касается нас, то проблемой занимались и будем заниматься со всей ответственностью. Женщины и дети должны быть возвращены в Россию, а виновные ответят перед законом в России. Дети ни в чем не виноваты. У них не спрашивали, где хотят родиться", - сказал по этому поводу глава Чечни.

