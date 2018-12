СМИ: Премьера балета Джаггера на музыку Rolling Stones пройдет в РФ

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер работает над балетом на музыку своей легендарной группы.

Как сообщает The Times, в проекте он сотрудничает с балериной Мелани Хамрик.

Отмечается, что премьера должна пройти в апреле 2019 года под музыку Джаггера на двух главных мировых фестивалях балета.

Известно, что в произведение уже вошли такие знаменитые хиты "Стоунз", как You Can’t Always Get What You Want, Paint It, Black и She’s a Rainbow.

По сообщению ТАСС, сначала балет пройдет на подмостках Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а затем - в Линкольн-центре в Нью-Йорке.