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СМИ: Премьера балета Джаггера на музыку Rolling Stones пройдет в РФ

Музыкальный театр
    28.12.2018, 15:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер работает над балетом на музыку своей легендарной группы.

Фото: youtube.com/ Bleecker Street
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Как сообщает The Times, в проекте он сотрудничает с балериной Мелани Хамрик.

Отмечается, что премьера должна пройти в апреле 2019 года под музыку Джаггера на двух главных мировых фестивалях балета.

Известно, что в произведение уже вошли такие знаменитые хиты "Стоунз", как You Can’t Always Get What You Want, Paint It, Black и She’s a Rainbow.

По сообщению ТАСС, сначала балет пройдет на подмостках Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а затем - в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

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