Детям из Ростова подарят прогулку с Ани Лорак и концерт симфорока

На заседании Госсовета по развитию добровольчества губернатор Ростовской области выбрал на "Елке желаний" три игрушки с записками детей об их мечтах, сообщили в правительстве региона.

Пятилетний Ярослав очень хочет побывать на детском спектакле, 13-летняя Анастастия мечтает попасть на концерт симфорока в Ростовский государственный музыкальный театр, рассказал сам глава региона. А двухлетняя Настенька выразила желание прогуляться по городу с любимой певицей Ани Лорак. Об этом написала ее мама.

- Эта мечта самая непростая в исполнении, но мы попробуем все организовать, - сказал он. - Все три желания постараюсь выполнить максимально быстро.

Стоит добавить, что уходящий год был признан Годом добровольца и волонтера, и Ростовская область вошла в число 43 регионов, на территории которых реализован проект по внедрению Стандарта развития добровольчества. По данным областного правительства, волонтерскую деятельность на Дону вовлечено более 300 тысяч человек. За год было проведено свыше трех тысяч мероприятий по популяризации добровольчества. Во Всероссийском конкурсе проектов в сфере добровольчества победили 11 донских инициатив, получив федеральные гранты.