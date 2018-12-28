В Крыму ограждение на границе с Украиной назвали защитой от пакостей

Возведение заградительного инженерно-технического сооружения на границе с Украиной в Госсовете Крыма считают необходимым и полезным шагом, который позволит надежнее контролировать все передвижения нарушителей и предотвращать возможные вторжения диверсионно-разведывательных групп. Об этом "РГ" заявил зампред Комитета Государственного совета РК по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников.

- Самые современные инженерно-технические средства использованы для надежной защиты сухопутной части границы с Украиной, - заявил Шувайников. - Чувствительные приборы и датчики позволят исключить любое возможное нарушение границы.

Как отметил парламентарий, с военно-технической точки зрения заграждение, конечно же, не представляет собой серьезного препятствия для тяжелой техники - для защиты от военного вторжения используются более серьезные силы и средства.

- Все серьезные военные сооружения находятся южнее, в более нижнем эшелоне, в районе Армянска, Джанкоя и Красноперекопска, - сказал он. - Но пограничникам было сложно контролировать столь большое открытое пространство, поэтому сухопутная граница защищена этим инженерным сооружением. Оно исключит проникновение посторонних лиц, контрабандистов и отдельных диверсионно-разведывательных групп. Учитывая постоянные угрозы и от киевского режима, и от его апологетов, включая лидеров запрещенного в РФ меджлиса, эта стена, думаю, отобьет любое желание устраивать пакости крымчанам. Она необходима до той поры, пока к власти на Украине не придут вменяемые люди с прагматичным мышлением, которые наконец поймут, что добиваться возвращения Крыма в состав Украины бесперспективно и бесполезно.

Напомним, в районе Перекопского перешейка на границе с Украиной завершено возведение 60-километрового ограждения с несколькими сотнями датчиков, настроенных на вибрацию, движение и температуру. Также настроена система видеонаблюдения.